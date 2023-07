La portada de la revista ¡Hola!, con la foto de Tamara Falcó e Íñigo Onieva el día de su enlace matrimonial, ha sido el WhatsApp más veces enviado el pasado lunes. Cincuenta portadas me llegaron de otros tantos amigos y amigas. El primero fue mi amigo Manu, a partir de ahí no hice otra cosa que abrir mensajes con la misma instantánea. Hasta el punto de que se llegó a decir que no eres nadie si no has recibido la susodicha portada. Superó con creces el tenso debate mantenido por los candidatos de los dos grandes partidos: PSOE y PP.

Tamara e Íñigo en el desayuno, en el aperitivo, en el almuerzo, en la merienda, en la cena y algún que otro rezagado lo dejó para cuando la noche se hace madrugada, con el consiguiente sobresalto. Aunque, la verdad, la noche del lunes al martes resultó difícil conciliar el sueño, así, de entrada. Mientras Tamara e Íñigo están a la espera de cobrar una sustanciosa suma de dinero por vender la exclusiva de su boda en el boletín oficial del corazón, no podría ser otra publicación, los pobres trabajadores como servidora, tuvimos que soportar el acoso y casi derribo de la portada en cuestión.

Qué le habrán visto los remitentes para ponerse tan pesados. Es como lo de "que te vote Txapote" que inmisericordemente le dedican a Pedro Sánchez. Mantra que se ha colado incluso en los directos de los Sanfermines que, como todos los años, no me pierdo. Me va la marcha taurina. No pasa un solo día sin que, a la vista de un micro y una cámara, el espontáneo de turno no se acerque a gritar la consigna de moda. Es el lema de chicos y grandes. Eso en cuanto a comunicación verbal. En cuanto a comunicación gráfica, la portada de la conocida revista se ha llevado la palma.

Todavía hoy, me ha entrada alguna que otra foto del rezagado y la rezagada de turno que, o bien no se habían enterado o han tardado en recibirla para reenviarla de cinco en cinco y así dar el coñazo un rato. Y digo coñazo, porque el lunes me petaron el teléfono. El pobre celular no está para muchos trotes. Aguantó, pero tuve que dedicarle muchos minutos para borrar tanto envío y darle un poco de aliento so pena de quedarme incomunicada.

Por favor, que ni de broma me manden más portadas. Que lo hagan a quienes son algo. Como no tengo aspiraciones en ese sentido, prefiero quedarme con la cantidad de ‘buenos días’ y ‘buenas noches’ que me envían los buenos amigos, los amigos de verdad.