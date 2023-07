A la ingesta de insectos como alimento para los humanos se le llama entomofagia. Se trata de un hábito alimenticio muy extendido en algunas culturas de Africa, América, Asía y Oceanía. La entomofagia es objeto de estudio de la etnoentomología. Por mucho que en los continentes citados haya mucho entomófago, por mucho que insectos, artrópodos y otros bichos tengan un uso culinario en ciertas gastronomías del mundo y por mucho que algunos consideren la ingesta de bichos como un verdadero manjar digno de dioses, sigo prefiriendo un buen chuletón de ternera, de los que prepara mi amigo Luismi Romero, carne del humilde pollo, que ya no es tan humilde debido al precio y nada le digo si de jamón de Guijuelo hablamos.

Ya sé que también proceden de bichos. Quizá los humanos también lo somos. Cuando sabemos de alguien verdaderamente "malaco", solemos decir que ‘es un mal bicho’, pues eso. Bichos somos todos. Pero es verdad que hay bichos y bichos. Nos los quieren meter en la dieta casi a la fuerza y, no sé usted, pero yo no estoy por la labor. Si casi todos los insectos nos resultan repulsivos, no me los imagino en mi plato, las cucarachas ocupan el number one de semejante hit del asco. Pues bien, según una investigación de la Unión Internacional de Cristalografía, sociedad científica vinculada al Consejo Nacional para la Ciencia, la leche de cucaracha es un superalimento que podría imponerse en los próximos años.

Solo de pensarlo se me aúpa el estómago. Pero tengo que contarlo para que no nos metan lácteo de cucaracha por lácteo de vaca, de la de toda la vida. Parece ser que el cuajo, porque lo tienen, de este insecto repulsivo es cuatro veces más nutritivo y rico en proteínas y vitaminas del grupo B que el de la vaca. Como si es veinte veces superior. Va a ser que no voy a entrar por semejante aro. Puedo entender el planteamiento siempre y cuando la clave sea poder alimentar a la creciente población mundial en un futuro más o menos próximo.

No veo yo al personal ordeñando cucarachas. De ahí que se haya sintetizado el proceso sin necesidad de exprimir a 20 de estos bichos para producir un mililitro de leche o mil cucarachas para cien gramos. Encima, sería necesario multiplicar la población "cucarachil". La gota de su leche saldría carísima a tenor del proceso. Las vacas dan mejor resultado. Por lo tanto, sigo apostando por las vacas, por las ovejas, por todas las parientas de la susodicha siempre que tengan ubre. Servidora no piensa tomar leche de cucaracha ni aunque no quede más remedio.