Que me aspen, pero por más que lo intento no entiendo a Vox. Igual que siempre he defendido que si consideramos a Vox como extrema derecha, Podemos y confluencias son extrema izquierda, pura y dura, no puedo entender lo que Vox está haciendo en comunidades autónomas como Murcia. Tiene razón el murciano López Miras cuando dice que “si Vox puede bloquear al PP en Murcia, también puede hacerlo en España” y España no puede esperar. Esa actitud es la que provoca su bajada en la intención de voto. No voy a negar que Vox tiene su nicho pero, ¡ojo!, torres más altas hemos visto caer.

No entiendo que la formación de Abascal quiera entrar con calzador en todos los Gobiernos y no siempre con los mejores candidatos posibles. Debiera ser más cuidadoso en provincias con los candidatos que elige para representar sus siglas. Cierto es que todas las formaciones políticas cojean del mismo pie. A veces no tienen de dónde sacar y echan mano para rellenar del primero o la primera que encuentran, que no siempre es el más indicado. Ha ocurrido en Zamora. A la formación de Abascal se le llena la boca diciendo que van a echar a Sánchez de La Moncloa y que van a derogar esto, aquello y lo de más allá cuando no parten como los primeros en intención de voto. Estimo que España puede volver al bipartidismo y el resto de siglas convertirse en satélites. No lo estoy asegurando. Puede que ocurra o no. Cada quien es dueño de su voto y de su intención y nunca se sabe, ni con la más fiable de las encuestas. Pero hay algo que apunta a esa posibilidad. Lo ocurrido en Murcia da una idea de lo que puede pasar en España tras el 23J. El elector lo va a tener muy en cuenta. Con lo que digo no estoy pidiendo el voto para nadie en concreto. Todos los partidos tienen maquinaria de sobra, algunos incluso entusiasmo y ganas de trabajar, para que hagan la labor que a veces confían a los escribidores. Pero que Vox se alinee con el PSOE para tumbar la investidura de Fernando López Miras en Murcia, no es lo que predican. Comprendo que quieran algo a cambio pero que no les ciegue la ambición. Hay que tener una cualidad llamada dignidad El candidato murciano del PP tiene, precisamente hoy, una nueva oportunidad de ser investido. Nuevamente puede ser ‘embestido’ por los de verde, que pueden abstenerse. Luego, ha venido el pacto que ya veremos si le pasa o no factura al partido socialista de Zamora.