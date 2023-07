Parece una verdad de Perogrullo pero tiene sus consecuencias: “Estos veranos ya no son lo que eran”, me soltó hace unos días un amigo de la infancia que volví a abrazar tras una larga travesía en el desierto del tiempo. Me lo encontré por casualidad y estuvimos hablando de lo divino y lo humano, de las batallitas, de cuando nosotros éramos unos chavales, de los recuerdos que dejaron huella, etcétera. Y una de las sentencias que más ocuparon nuestra conversación fue la de arriba, es decir, que estas semanas y estos meses veraniegos de ahora no se parecen en casi nada a aquellos tiempos en los que las faenas agrícolas ocupaban todas las horas del día y de la noche, desde finales de junio hasta septiembre. Porque hoy, en los pueblos me refiero, de esto no queda casi nada. Y es que las faenas agrícolas se despachan en un santiamén. Lo veo a diario y me lo confirman quienes se dedican a estas cosas, que cada vez son menos porque cada vez se necesitan menos manos para hacer lo que antes hacían decenas o cientos de personas.

Aquellos veranos eran la leche. Con solo nombrarlos me entra urticaria: segar, acarrear, trillar, limpiar, regar, cuidar a los animales, ir de vela, etcétera. Y así un día y otro. Dos meses y pico sin parar. Muertos de sueño, sin apenas lavarse, pensando en cuándo finalizaría el verano para que empezaran otras faenas más livianas: la vendimia, la siembra y el resto de los quehaceres que se realizaban durante todo el año. “¿Y cuándo teníais las vacaciones?”, me preguntó un chaval de 12 años hace unos días cuando le contaba estas desventuras. La pregunta ya dice mucho, porque él, en su imaginario, pensaba que en el pasado se hacían o se disfrutaban de las mismas cosas que la inmensa mayoría de la gente disfruta en la actualidad. Eso de las vacaciones, le dije, solo era para quienes se las podían permitir, que eran muy poquitos: los hijos de don o los que venían del País Vasco, Asturias, Cataluña o Madrid porque habían abandonado el pueblo en la época del famoso éxodo rural del pasado siglo para buscarse las habichuelas. Hoy, sin embargo, me encuentro muy a menudo con personas que siguen pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando escucho estas sentencias, suelo responder lo de siempre: regresar al pasado es fácil, solo hay que tener ganas de hacer lo mismo que se hacía entonces. Y se puede hacer. Por ejemplo, que entonces se vivía mejor con una pareja de vacas o unas mulas para labrar las tierras, pues ahora se compran unas vacas o unas mulas, se vende el tractor y ya está. Que entonces se tenía media docena de vacas y se ordeñaban a mano, pues ahora se cierran esas naves inmensas con cientos de reses y se regresa a la prehistoria. Y así con el resto de las tareas descritas más arriba: segar, acarrear, trillar, limpiar, etcétera. Fíjense lo divertido que tenía que ser el pasado que incluso en algunos pueblos se rememoran estas actividades en las fiestas populares. Y quienes más las disfrutan son los chavales, creyendo que lo de antaño era como ir a uno de esos parques de atracciones que tanto enganchan. Y no, de eso nada.