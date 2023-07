Cuando la modernidad se hizo revista

Este verano cumple un siglo La Revista de Occidente. Es la publicación cultural periódica y de este tipo decana en España y una de las más antigua tanto de Europa como de Iberoamérica y ya solo este hecho es motivo de celebración. La Revista, que entre otros ha ganado el premio nacional de Fomento de la Lectura, refleja en su trayectoria las contradicciones, la miseria y la grandeza de estos últimos cien años de la historia de España. Fundada en junio de 1923, cuando en nuestro país cuando estaba a punto de finalizar el régimen parlamentario vigente en España desde los años setenta del siglo anterior, la revista interrumpió su publicación en el fatídico verano de 1936, al inicio de la terrible guerra civil, el último "ismo" de las vanguardias, como gusta de recordar Andrés Trapiello. Tras volver a los quioscos en una segunda etapa en 1963, junto con revistas como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, durante los años de apertura de la dictadura, dejó de publicarse el año de la muerte de Franco para volver, ya de manera definitiva, en 1980, fecha desde la que ha mantenido su publicación de manera ininterrumpida.

La Revista es indisociable de la figura de su fundador, el filósofo José Ortega y Gasset, quizá la personalidad más interesante del pasado siglo XX español. La figura de Ortega, su circunstancia, no se entiende sin saber que era hijo del periodista Ortega Munilla, director de El Imparcial, y de Dolores Gasset, hija del fundador del citado diario. Ortega nació en la redacción de periódico, y la calidad expositiva y su olfato para los temas vienen de ese magma cultural en el que se crió. No es extraño, por lo tanto, que Ortega se implicara de lleno como lo hizo en la labor de divulgación de la alta cultura y de la ciencia. Tras haber impulsado el diario El Sol, junto con Nicolás María de Urgoiti, y precisamente para tratar "los temas de nuestro tiempo" puso en marcha una revista que es pareja a la creación de una editorial homónima y de un proyecto de novedoso de librería como fue la Casa del Libro, todos ellos ubicados en la calle más moderna de España en aquel momento, la Gran Vía. De hecho, la primera redacción de la Revista estuvo en el local que ocupaba y ocupa hoy la famosa librería. Allí se vendían los libros que editaba la Revista, algunos de los cuáles forman parte ya del canon español: el "Romancero gitano" de Federico, el "Cántico" de Guillén, así como varias de las obras de Ramón Gómez de la Serna. Pero también las traducciones que permitían al lector culto español -un lector que es fruto de los años de paz de la Restauración, no lo olvidemos- acceder a autores tan dispares como Simmel, Faulkner o Le Corbusier, ya fuera en la revista o en los libros que se editaban. Es claro que Ortega no estuvo solo en esta empresa, el papel del asturiano Fernando Vela como secretario del consejo de redacción fue también clave para ordenar todo el contenido que publicaba la revista mes tras mes durante los más de ciento cincuenta números que vieron la luz en la primera etapa. En esa primera etapa publicó allí todo el que acabó siendo alguien en la cultura española: de Corpus Barga a Rafael Alberti, pasando por Dámaso Alonso, Antonio Machado, Pío Baroja o Gregorio Marañón

Revista de Occidente fue -y es- también un puente entre Iberoamérica y la península. Como recuerda su actual director, el profesor Fernando Rodríguez Lafuente, buena parte de los números de la primera época se vendían en las capitales americanas. No solo eso, varios libros sin los que se no entiende la literatura previa al boom de los años sesenta, como el "Fervor de Buenos Aires" de Jorge Luis Borges, se reseñaron en La Revista antes que en la propia Argentina. La propia "Sur", un espejo porteño de la Revista de Occidente, fue bautizada por Ortega desde Madrid a principios de los años treinta.

Cien años después, Revista de Occidente sigue viva y sigue llevando la modernidad a miles de hogares a través de cientos de quiscos, en España y en América. Todos deberíamos de felicitarnos por el primer centenario de una Revista que ha sido testigo del cambio que ha experimentado nuestro país en los últimos cien años. No todo en la historia de España termina mal, para desgracia de nuestros habituales -y queridos- Jeremías estatales.