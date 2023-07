Demonización del periodismo

Leo el titular y me quedo perpleja: “Sumar pretende sancionar y expulsar de la carrera a los periodistas que manipulen”. ¿Será cierto lo que ven mis ojos cansados ya de tanto mirar sin ver? Quien quiere ser la primera presidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, la que armó y se armó el lío aquel con las fresas propone una fiscalización de la profesión periodística desde las instituciones públicas. La líder de Sumar, se suma así a la campaña de desprestigio iniciada por Pedro Sánchez quien ha asumido un discurso de demonización de los medios de comunicación no afines, periodismo y periodistas, similar al que utilizó Pablo Iglesias desde la vicepresidencia del Gobierno. Todo se pega menos la hermosura.

Yolanda Díaz quiere fiscalizar los medios, pues bien, y al Gobierno ¿quién lo fiscaliza? Nunca se ha mentido tanto y se ha manipulado tanto a los españoles como durante esta legislatura. Pero, claro, como quien dice las verdades pierde las amistades, lo dice el refrán, hete aquí, que ni Sánchez ni Díaz quieren una sola crítica en contra porque eso es “manipular”. ¿Quién es la líder de sumar para “sancionar y expulsar de la carrera a los periodistas”? Me hierve la sangre. Es el colmo de la desfachatez.

Con la de mentiras por minuto que es capaz de contar un político, con lo bien que manejan la manipulación y la mentira desde las instituciones que gobiernan y se van a fijar en el mensajero. Lo suyo es tratar de matarlo. Se va a quedar con las ganas. España ni es la Cuba de los Castro, ni la Unión Soviética de Stalin, ni la Venezuela de Maduro. Quienes más y mejor manipulan son precisamente los miembros y ‘miembras’ de la autoexcluyente clase política. Unos más que otros. Es lo primero que aprenden cuando llegan y tocan poltrona.

A Yolanda Díaz, le ha costado arrancarse pero ahora lo ha hecho a fondo. Basta recordar aquellas primeras intervenciones suyas donde provocaba entre pena y risa porque a todos nos daba la sensación de que, o no tenía dominio del idioma o no sabía lo que decía. Y si lo que yo digo es manipulación, saco el asunto de la fresa que se convirtió en un sketch. “No comamos fresas cuando no se pueden comer fresas. Porque cuando comemos fresas y no se pueden comer fresas, porque son fresas fuera de temporada es que estamos explotando a otra parte del mundo", la cosa era un poco más liosa pero prefiero dejarlo ahí.

España y los españoles no necesitamos censores y mucho menos provenientes del Gobierno, sea el que sea, pero fundamentalmente el ahora en funciones porque lo suyo ha sido una manipulación constante de la verdad.