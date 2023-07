¿De qué está hecho el ser humano que se acomoda en el olvido? Esta frase forma parte de una de las canciones de El Barrio, un cantante gaditano en cuyas letras se esconden grandes reivindicaciones en forma de música. No es mala pregunta, ¿no crees? Nuestra memoria es frágil. Muy frágil. Mucho. Gobiernos de izquierdas, derechos sociales. Gobiernos de derechas, derechos perdidos. Gobiernos de derecha y extrema derecha…Caída por un precipicio. Ese será nuestro futuro como ciudadanos y ciudadanas, no solo en Castilla y León (que ya sufrimos) sino en muchas comunidades autónomas donde el PP y Vox están haciendo tándem. Están haceindo pactos.

Feijóo venía a ser la panacea de su partido y al final es simplemente otra marioneta de quienes quieren hacer de España un país retrógrado. ¡Qué pena! Tantos años, tanto esfuerzo, tanta lucha para que, ahora, vengan estos dos partidos a vender una moto que no corresponde con el siglo en el que estamos, sino con los años franquistas (o peor) que se dejaron atrás afortunadamente. Bajo el mantra de querer derrocar el Sanchismo (aburriendo hasta la saciedad) han creado un discurso que es muy peligroso para que la gente se lo pueda comprar. Sanchismo igual a subida de salario mínimo interprofesional. ¿Cómo puede ser que los trabajadores y trabajadoras tengan un salario tan elevado? Para estos del tándem no es viable.

Sanchismo es igual a la subida de las pensiones según el IPC ¿Cómo es posible que puedan cobrar tanto sin con menos les vale? Para estos del tándem no es viable. Sanchismo es igual a tener libertad como mujer para decidir. ¿Cómo es posible que dejemos decidir a las mujeres lo que quieren o no hacer con su vida, con su cuerpo, con sus derechos? Para estos del tándem no es viable. Sanchismo es ley de igualdad y libertades sexuales para LGTBI. ¿Pero cómo es posible que tengan derechos estos colectivos? Para estos del tándem no es viable. Sanchismo es luchar contra la Violencia de Genero. ¿Cómo es posible que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sean violadas, vejadas, maltratadas y asesinadas? Para estos del tándem no es verdad. Sanchismo es Ley de cambio climático (que ya sufrimos) Sanchismo es Ley de la Memoria Histórica (que quieren eliminar) Sanchismo es Ley de Eutanasia (que no es obligatoria). Sanchismo es la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (que no es forzosa). Tenemos derechos que nos quieren arrebatar, sobre todo a las mujeres. Parece increíble y surrealista pero los hechos son contundentes y tozudos.

Utilizan la palabra Sanchismo para desprestigiar e insultar, no solo al presidente del Gobierno, sino a todos aquellos que defendemos todo esto. No quieren que tengamos razón. No quieren que tengamos tantas libertades. No quieren que ganemos derechos. No nos quieren de ninguna de las maneras. No nos quieren y punto. Feijóo se presenta en sus actuaciones (con tono despectivo y muy poco educado) como "el hombre que acabará con el Sanchismo" dejando patente que, al igual que Abascal, nos librará del mal y España será liberada o reconquistada. Depende de quién de los dos lo diga. Tanto monta monta tanto que, si el 23 J, ganan estos representantes de la derecha y de la extrema derecha, tendremos un futuro muy oscuro. Extremadura, Comunitat Valenciana, Baleares, Aragón, Valladolid, Toledo, Burgos… Y es posible que hasta 130 provincias más sufran las consecuencias de las fuertes restricciones que quieren llevar a cabo estos salvadores de la patria por culpa de sus pactos para gobernar.

¿Te imaginas a los de la extrema derecha llevando ministerios relativos a la Mujer, a la Educación, a la Cultura? ¿Te imaginas a los de extrema derecha imponiéndonos sus banderas hasta en las tazas del desayuno? ¿Te imaginas a los de la extrema derecha legislando para que las mujeres tengan hijos sí o sí? ¿Te imaginas a los de la extrema derecha legislando para erradicar las denuncias contra la violencia de género porque ellos dicen que es violencia intrafamiliar?¿Te imaginas a los de la extrema derecha derogando todas y cada una de las lenguas oficiales que hay en España, el catalán, el gallego, el vasco, euskera, valenciano... para que solo se hable el español? ¿Te imaginas a estos de la extrema derecha censurando películas, obras de teatro, censurando actores y actrices por sus ideas o por su sexualidad? ¡Madre del amor hermoso! A medida que escribo se me erizan los pelos. Pues ya está pasando. Dijo Esperanza Aguirre que había que erradicar el Sanchismo a costa de lo que fuese y en ello está el PP. Ha metido al Caballo de Troya de Vox en las comunidades, en los ayuntamientos, en las instituciones y ahora los quiere meter en el Gobierno. A costa de lo que sea y de quien sea. Con toda naturalidad. Diciendo hoy una cosa y mañana la contraria. Mirándonos a la cara y diciéndonos "todo aquello que van a derogar". Sin escrúpulos. Sin despeinarse. Sin vergüenza. Con soberbia. Si a su máxima exponente de la derecha retrograda en Madrid le ha salido bien… porque no le va a salir bien a Feijóo que es el máximo exponente de la derecha en nuestro país. Tiene que demostrarle a los suyos que quien manda es él y que no se hace nada sin que él lo controle aunque realmente está bajo el yugo y las flechas de sus amigos de la extrema derecha. (Vvuelvo a recordar lo que hacen en Castilla y León). No caigamos en sus manos. "El mayor peligro de un gobernante es querer gobernar demasiado y los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan". …(continuará)

(*) Diputada provincial del PSOE