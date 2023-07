¡Españoles, a las urnas! A las urnas en un momento en el que la llegada de una fuerza al poder nacional para unos parecería poco menos que el retorno hacia una dictadura hace más de 40 años finalizada, mientras que, para otros, un giro en el Palacio de la Moncloa sería la derogación de en la que, parece ser, nos hallamos inmersos.

En un momento en el que lo primordial parece ser la propagación de mensajes cargados de odio hacia adversarios políticos, que así se son tratados ahora -y no como compañeros de trabajo-. En una sociedad en la cual uno de los temas de discusión cada 14 de abril es si se debe dar o no el cese de la monarquía y, a diario, la misma por sus acciones. En un sistema en el que aquellos dos grandes partidos del bipartidismo cuentan ahora con una mano, izquierda o derecha, más, y es habitual culpar al otro por llegar a un mínimo acuerdo, sin importar para qué, con otra fuerza que conforme el arco político de nuestra democracia. También parece importante instar a la ilegalización de unas fuerzas u otras, con nombres, frente a implorar que se dejen claras las líneas rojas a la hora de representar a la ciudadanía. Todo esto es lo que vertebra el circo de la controversia del panorama político español.

Mientras tanto, el acceso a la vivienda, aquella de la cual un 15 % se encuentra deshabitada, sigue siendo un lujo; somos líderes europeos, si bien es un problema que arrastramos desde hace muchos años y en buena parte ha mejorado, en materia de desempleo, donde los jóvenes somos los segundos, y los quintos a la hora de independizarnos, a eso de los 30 años, en un sistema en el que, aun en el siglo XXI, se pretende que el concepto de "familia" siga siendo el pilar fundamental de las leyes europeas frente al individualismo; la sanidad pública, esa de la que nos enorgullecíamos hace escasos años, anhelamos, especialmente quienes más la requieren, que nuestra lista de espera para volver a alardear de ella sea más corta que larga. Sobre todo, por las personas mayores, que, pirámide en mano, cada vez se refleja una mayor proporción en nuestro país respecto al resto de franjas de menores edades y son los que requieren de más cuidados y, ergo, de mayor inversión económica proveniente de los contribuyentes, que cada vez son menos debido a la escasa natalidad.

la polarización aumenta y, con ella, la falta de pensamiento crítico con tal de agarrarnos a unas ideas en una época en las que tampoco son manos amigas la inmensa cantidad de desinformación que circula por las redes

Sea como sea, para mayores, adultos, jóvenes o niños, una pandemia y un conflicto bélico aún en curso han motivado, no solo en España, sino en toda Europa, el aumento de los precios de los productos básicos, incluyendo los alimentos y la energía; los delitos de odio por identidad sexual siguen al alza por culpa de quienes no reconocen que, si bien otra persona -alguien ajeno, recordemos, a uno mismo- no tiene la necesidad vital de amar, sea a quien sea, no es este un acto digno de ser repudiado; de igual forma, se elevan los atentados contra la identidad de género gracias a, de nuevo, todo aquel que no se aplica el segundo imperativo del dicho "vive y deja vivir"; los delitos sexuales, incluyendo esto la falta de entendimiento político o bien las interpretaciones judiciales en materia legislativa, y los asesinatos hacia, especialmente, las mujeres, continúan abriendo los servicios informativos municipales, autonómicos y nacionales y, del mismo modo, las que están vivas reciben un 11,8 % menos salarialmente que los hombres; la polarización aumenta y, con ella, la falta de pensamiento crítico con tal de agarrarnos a unas ideas en una época en las que tampoco son manos amigas la inmensa cantidad de desinformación o información de, exclusivamente, aquello que le interesa al lector afín ideológicamente que circula a través de los medios y de las redes sociales, o que la cultura parezca haber perdido fuerza entre las nuevas generaciones.

Hablando de generaciones -de las futuras, concretamente-, de nosotros y, sobre todo, de aquellos que nos gobiernen, sean o no los mismos, depende y dependerá, en mayor o menor medida, el cómo será, a falta de otro, el planeta de estas, cuyo futuro parece distar mucho del actual en materia de recursos y a nivel climático. Generaciones de las que no sería de extrañar, si les servimos de inspiración, que dependieran del alcohol, de las drogas y de los antidepresivos, a falta de que se prohíban o se limiten, para aislar todas estas problemáticas, entre muchas otras que, sumadas a todo lo expuesto en este párrafo, claramente más extenso que el anterior -por algo será-, es lo verdaderamente importante de esta convocatoria electoral.

Estas líneas no pretenden ser un incentivo del absentismo electoral. De hecho, he aquí un votante que, me atrevo a decir, ya se ha decantado por una opción de cara a la introducción de su papeleta en la urna: votar a la opción "menos mala" tras haber deliberado con uno mismo cuánto y en qué hemos progresado durante los últimos años pese a las dificultades, cuáles siguen siendo los problemas y cómo de favorable sería la alternativa de la actual oposición frente a lo que hemos conocido. Vivimos en un sistema en el que a la gran mayoría no nos queda de otra que hacer miles de "pequeños esfuerzos", aquellos que, les recuerdo, queridos lectores, por los ciudadanos tienen por labor nuestros representantes de llevar a cabo, con el objetivo de que nosotros, de cuyas contribuciones viven, seamos más nosotros mismos, más libres y dependamos lo menos posible de quienes a ras de suelo nos incordian y, sobre todo, de quienes instaurados en el cielo, y no por muertos, se ubican, cuentan por miles sus papeles de colores que sirven de alfombras voladoras a sus dueños, quienes arrojan piedras a los de abajo, dañándolos e impidiéndoles ver el cielo, siendo este no menos que el exterior del mito de la caverna de Platón. En definitiva, acudir a las urnas este 23J es uno de esos "pequeños esfuerzos".

Me remito a mi frase inicial: ¡españoles, a las urnas!

Juanra Ortega