¿Vuelve Puigdemont?

Eso parece. Aunque con matices. El Tribunal General de la Unión Europea se ha pronunciado en contra del mantenimiento de la inmunidad parlamentaria del ex presidente Carles Puigdemont, así como la de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. Respalda así la decisión de la Eurocámara de proceder a su levantamiento y de esa forma allanar la entrega del político independentista a la justicia española. Tengo para mí que el catalán nunca contempló esta posibilidad a tenor de su aparente tranquilidad.

Los matices vienen dados porque esta sentencia no es definitiva ya que aún cabe recurso ante la máxima autoridad competente, el Tribunal de Justicia de la UE. Las dos partes habían anunciado sus intenciones de recurrir si el fallo les era desfavorable. La esperanza es lo último que se pierde, es lo que le queda a Puigdemont. Quiero recordar que los líderes independentistas catalanes interpusieron en 2021 un recurso ante la Eurocámara cuando el hemiciclo europeo aceptó retirarles la protección parlamentaria tras la solicitud de suplicatorio realizada por el Tribunal Supremo.

El Parlamento Europeo no puede convertirse en refugio y mucho menos en guarida de corruptos, secesionistas y vulneradores de la ley en España o en cualquier otro país del orbe comunitario. Con un Gobierno en España más fuerte, sin extremismos, sin apoyos y pactos interesados y contra natura, posiblemente nunca se hubiera llegado a esta situación. La posible libertad del Gobierno de España ha estado secuestrada por los independentismos y la facción vasca menos recomendable, ligada a ETA. Siglas que no gustan en el Ejecutivo patrio pero que son reales y forman parte de la historia de la España democrática, mal que pese a unos pocos.

Según la sentencia conocida el pasado miércoles, “El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”. Ponsatí, Puig y Comín o sus abogados, buscarán todas las excusas a su alcance, no les va a servir de mucho porque la verdad les ha puesto cerco y ya no pueden seguir engañando a nadie, ni siquiera a muchos de los suyos.

Obviamente, la decisión del Tribunal no ha gustado nada al ex de la Generalitat que ya trabaja en un nuevo recurso. Tiene dos meses para presentarlo. Su estrategia, consiste en demorar la ‘entrega’ de semejante paquete que es una patata caliente. Lo único cierto es que a los tres huidos, la Justicia europea les ha retirado la inmunidad. Es necesario acabar con la impunidad. Por el bien de la democracia.