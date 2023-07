Oficios de otras épocas

Algunos se han ido borrando de la actualidad. Otros aun se mantienen, si bien con un peso específico mucho menor. Porque las costumbres han cambiado, y con ellas las necesidades. Los medios que empleamos ahora se parecen cada vez menos a los de antaño, de manera que los oficios que en un tiempo llegaron a ser vitales hoy o han desaparecido o pasan casi desapercibidos.

Uno de ellos es el de coger puntos a las medias. El de reparar aquellas carreras que aparecían en las piernas de las mujeres en el peor momento, pierna arriba o pierna abajo. Cualquier roce intempestivo, incluido el de las uñas, daba al traste con la integridad de esas prendas, dejando el rastro de una imagen desaliñada. Se trataba de las medias de “cristal” que, con una costura a lo largo, acababa en un remarcado talón. Tal configuración obligaba a tener que encajarlas justo en medio de las corvas. Los talleres de las reparadoras de medias (jamás se vio a un solo hombre ejerciendo ese oficio) encajaban perfectamente en cualquier lugar, por pequeño que éste fuera, bien en un rincón de alguna mercería o en algún establecimiento de similares características. Una pequeña mesa camilla, un cilindro de cristal transparente, agujas e hilos, era todo el bagaje tecnológico necesario. Eso sí, las oficialas tenían que reunir dos cualidades esenciales: tener buena vista y estar dotadas de una buena dosis de paciencia y concentración. Ambas características permitían aplicar con primor los puntos que fuese menester bajo la potente luz de un flexo. Hasta que llegó la aparición de las medias de nylon que - aunque empezaron a venderse en los EEUU en los años treinta, no fue hasta pasada la segunda Guerra Mundial, cuando realmente se fueron imponiendo de manera generalizada - las medias de cristal eran unas prendas muy apreciadas y fuertemente demandadas. El hecho de ser utilizado el nylon para la fabricación de material de guerra (Como los paracaídas) contribuyó de manera decisiva a prohibir el uso del nylon para otros productos, incluidas las medias. De hecho, a España no llegaron hasta los años cincuenta. Últimamente he leído en alguna parte que algunas estrellas de cine y de la canción están poniendo otra vez de moda el uso de medias con costura, porque según dicen, da mayor prestancia a los vestidos.

Otro oficio que prestó, y continúa prestando, un gran servicio a la sociedad, es el de zapatero. No había casa que no requiriera con relativa frecuencia el servicio de estos profesionales, que lo mismo ponían unas mediasuelas, que unos tacones, o colocaban un parche en algún agujero. También contribuían a que pudieran ser usados algunos zapatos que, bien debido a la dureza del material empleado o a su diseño, provocaban unas rozaduras en los pies de padre y muy señor mío. Allí aparecía siempre la figura del zapatero que los metía en “la horma” y los estiraba en la dirección que fuera necesario. En plena efervescencia de este oficio, en Zamora cabría destacar a dos de ellos: “El Rápido”, ubicado en la Calle del Riego, muy cerca de San Torcuato, que aun hoy continúa arreglando el calzado de los zamoranos, y un segundo en el otro extremo de la misma calle, muy cerca de la Costanilla. Este último tenía un local muy atractivo, porque el zapatero que lo regentaba era aficionado al cine, y tenía las paredes de su establecimiento repletas hasta el techo de programas de mano, de aquellos que repartían los cines los domingos para promocionar las películas de estreno. Cientos de películas reunidas en un pequeño habitáculo con agradable olor a la disolución (Pegamento) que usaba para pegar los "filis" a las suelas de los zapatos, aunque por entonces no se llegara a intuir que aquellos vapores químicos que se estaban inhalando podían llegar a “colocar” al más pintado.

El de afilar los cuchillos, tijeras y navajas también tenía su encanto, sobre todo cuando el afilador hacía sonar su chiflo ofreciendo una corta melodía. Al ser siempre la misma, resultaba inconfundible. De manera que, desde casa, se sabía que había llegado el afilador de Orense con su pequeño carrito de una sola rueda, que lo mismo servía para desplazarlo de un sitio a otro que para hacer girar la piedra de esmeril mediante el mecanismo biela-manivela que accionaba con el pie mientras procedía al afilado. También se podían llevar a afilar esos utensilios a los establecimientos donde se habían comprado en su día. De hecho, afortunadamente, uno de ellos, quizás el que cuente con una historia más alargada en el tiempo, continúa existiendo en la calle Quebrantahuesos.

El de colchonero es uno de los oficios que ha desaparecido por completo, pues los colchones que se fabrican ahora, sean del producto que sea, (Muelles, viscoelástico, látex) no admiten reparación ni mantenimiento. Los colchoneros de entonces trabajaban a domicilio, deshaciéndolos y sacando la lana a la calle. Una vez lavada, la vareaban con unas largas varas, cuya flexibilidad permitía que la lana se esponjara y recobrara el volumen que había perdido soportando el peso de los durmientes. Posteriormente volvían a colocarla en la tela, procediendo a cerrarla sirviéndose de una aguja de unos treinta centímetros de longitud. Dependiendo de su estado, a veces, se llegaba a sustituir la tela por otra nueva, lo que venía a decir que casi se llegaba a fabricar un nuevo colchón. Tal operación se hacía de manera regular, ya que, además de mejorar el confort, permitía que se fomentara la higiene.

Otros oficios ya desaparecidos pueden llegar a fluir a la mente de algunos que los conocieron. Los de lechero, carbonero, carretero, limpiabotas, fueron algunos de ellos. Y otros muchos que se fueron hace tiempo para no volver.