El "orgullo" no se puede patrimonializar y mucho menos manipular

De igual manera que cualquier ser humano que posea ciertas habilidades, o capacidades puede llegar a sentirse orgulloso si las ha podido desarrollar, cualquiera que se conozca bien y tenga clara su identidad de género y su orientación sexual puede sentirse igualmente orgulloso si ha sabido hacerse acreedor de la amistad, el afecto, o el amor de aquellos con los que haya podido entablar algún tipo de relación.

La autoestima, que es el aprecio o consideración que uno puede llegar a tener de sí mismo, es una de las cualidades del ser humano que solo se pueden potenciar si quien se lo propone sabe bien quién es, como se siente, conoce sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sexuales…y se esfuerza por desarrollarlas hasta alcanzar las metas u objetivos que se pueda marcar.

En España, como en la mayor parte de los países demócratas (afortunadamente, España es uno de los más avanzados en el reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas), en todos los ámbitos y sectores de la sociedad hay heterosexuales, bisexuales, gais, lesbianas, transexuales, intersexuales…, que mantienen relaciones profesionales, afectivas, amistosas, amorosas…entre sí y/o con cualquiera que tenga definida su orientación sexual -tipo de atracción que una persona siente hacia otras- y su identificación de género -tipo de género con que una persona se siente identificada- , de manera más o menos abierta, y no por ello tiene por qué pasar nada, ni ser resaltada tal circunstancia como algo excepcional, pues siempre que medie la comprensión, el respeto y cuando se tercie el amor, nadie debe menospreciar ni sobrevalorar a nadie por razones de género u orientación sexual.

Dicho lo cual, me gustaría destacar que, así como todos los seres humanos, según recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros", el colectivo LGTBI, como cualquier colectivo que sepa conducirse con normalidad, decoro y respeto hacia los demás, debe estar tan integrado en la sociedad como lo pueda estar el resto, pues el derecho de todos a poder gozar de las mismas oportunidades y los mismos derechos, sin distinción alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política… ha de ser el objetivo.

Por lo referido es entendible que, igual que muchas personas pertenecientes al colectivo LGTBI, o simplemente simpatizantes con él se hayan manifestado el pasado sábado, 1 de julio, para reivindicar la equiparación de sus derechos con los de los demás colectivos, con motivo de la celebración del Día internacional del Orgullo (la fecha señalada como tal era el 28 de junio), de la misma forma lo es que otras muchas que forman parte también de dicho colectivo, o simpatizan con él no lo hicieran de manera alguna, bien porque no son partidarias de significarse como tales, porque no lo necesitan, o bien porque consideran que, en buena medida, dichas reivindicaciones se están politizando demasiado, es decir, las están queriendo patrimonializar algunos con fines partidistas, y, por ello, quienes no se sienten concernidos con tales conductas optan por no contribuir a la causa.

El derecho que todos los seres humanos tenemos a ser y desarrollarnos como somos o como nos sentimos, es un derecho que en la sociedad española está reconocido por la inmensa mayoría de la ciudadanía, sea cual sea su condición (excepciones hechas de los sectores, digamos, más rancios, o de los que se rigen por normas en las que la diversidad sexual sigue encorsetada). Por tal motivo, intentar patrimonializar el colectivo LGTBI y la reivindicación de los derechos de todas las personas que puedan pertenecer o identificarse con él es una burda manera de atribuirse un espacio que no pertenece a nadie, porque es de todos y, además, porque las sensibilidades no tienen ideología.

Demos pues relevancia a lo sustancial y huyamos de lo superfluo, por partidista, porque muchos de los que se manifestaron el Día del Orgullo y soltaron soflamas sectarias no son capaces de lanzar sus misivas contra algunos de los países más homófobos que existen: Afganistán, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia, Arabia Saudita, Marruecos o Venezuela, entre otros, tal vez porque sus estados han servido de soporte al lanzamiento de las formaciones políticas a que son afines.

Para terminar, desearía recalcar que lo más triste de todo es la frivolidad y la ligereza con que determinados sectores de la sociedad se toman un asunto que es de enorme trascendencia en su conjunto. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la legislación en materia de igualdad y sobre todo la que trata sobre la transexualidad, por lo peligroso que puede ser dar pasos adelante en un camino tan comprometido como lo es el que termina en un posible cambio de género, por lo atrevido que puede resultar intentar avanzar si no es de la mano de verdaderos expertos, que los hay, y que, a juzgar por los informes que manejan, llevan tiempo advirtiendo de los problemas mentales que puede conllevar cualquier decisión tomada antes de tiempo.

En definitiva, que menos frivolidades y más conocimientos y coherencia a la hora de legislar e ir dando pasos adelante, porque muchos pueden ser equivocados y algunos, desgraciadamente, tan peligrosos como irreversibles.

Una cosa es avanzar en la igualdad de derechos de todos los gais, lesbianas y bisexuales, sin excepción, y otra muy distinta legislar sobre la transexualidad, porque nada tiene que ver una cosa con la otra.

En consecuencia: aprobado, para los que defienden la igualdad de derechos de todos los seres humanos, independientemente de cual sea su orientación sexual; advertencia, para los que intentan patrimonializar el colectivo LGBTI, porque gais, lesbianas y bisexuales los hay de todas las ideologías; toque de atención, para los que puedan tener responsabilidades en materia de legislación trans, para que no se les vaya la mano; y el suspenso más absoluto, para los que no quieren ver la realidad.