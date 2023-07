Sobre la línea de Alta Velocidad Oporto-Zamora-Madrid

Hace unos meses, desde la asociación portuguesa "Vale d’Ouro" se daba a conocer ante la opinión pública portuguesa un detallado proyecto de conexión ferroviaria en Alta Velocidad que comunicaría las ciudades de Oporto y Madrid en dos horas y cuarenta y cinco minutos, entroncando cerca de la frontera portuguesa con la línea AVE Galicia-Madrid, y atravesando para ello nuestra ciudad y otras ciudades portuguesas como Bragança y Vila Real.

El estudio se ve inserto dentro del marco de discusión público del Plan Ferroviario Nacional portugués finalizado a comienzos del presente año, y viene a demostrar como la conexión norteña es una de las propuestas más razonables de cuantas se han llevado a cabo, ténicamente bien trazada, territorialmente vertebradora y ambientalmente sostenible.

A mi parecer, este proyecto de nuevo eje comunicativo encaja perfectamente en cómo se han de concebir las líneas de Alta Velocidad. La política ferroviaria no debe consistir en la construcción de un sinfín de líneas de estas características. No es necesario "coser España con cables de acero". Deben darse planteamientos racionales y razonables. El espacio de la Alta Velocidad debe configurarse en torno a la comunicación de polos poblacionales donde estén insertas las grandes ciudades, así como las capitales provinciales y comarcales a su paso, respaldando este escenario en las líneas ferroviarias convencionales que comuniquen dichas ciudades con el mundo rural circundante, mejorando y electrificando las ya existentes, y recuperando las que nunca debieron clausurarse.

Este nuevo planteamiento comunicativo vendría a encajar con el principal argumento sucintamente expuesto, ya que enlazaría velozmente dos grandes ciudades como lo son Oporto y Madrid a través de otra serie de núcleos poblacionales que pueden verse muy beneficiados por este corredor, como los somos Zamora, Bragança, Vila Real o Macedo de Cavaleiros, entre otras. Y cuando digo muy beneficiados no solamente me refiero a las posibilidades de desarrollo del turismo transfronterizo que traería consigo, sino también al atractivo que generaría este eje para el asentamiento de potenciales inversores, fundamental para el desarrollo del futuro parque tecnológico I+D+I de Zamora, con la vista puesta además en el concepto de intermodalidad entre medios de transporte, como la propuesta "Train and Fly" ya existente para nuestra ciudad, que permite viajar a destinos internacionales, en ambos medios de transporte -tren y avión-, con un único billete combinado.

Por otro lado, y evitando una absurda e innecesaria competición entre provincias vecinas, no hay que dejar a un lado la conexión transfronteriza a través de Salamanca. Esta provincia ya contaba en el pasado con una comunicación con Oporto que fue discontinuada por el gobierno español en el funesto año de 1985, y que a día de hoy se ha reconvertido en una senda para caminantes, al calor de la escasamente productiva iniciativa de las "Vías Verdes", promovida por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles -que más bien, del antiferrocarril-. Tal y como propone la asociación "Vale d’Ouro", ambas propuestas son compatibles. En el caso charro, sería necesarío revertir el sinsentido de la "vía verde" para recuperar la conexión ferroviaria, en el lado español, de la "Línea del Duero", modernizando la infraestructura y electrificando la línea en ambos lados de la frontera, habilitando nuevamente la comunicación a través de los caminos de hierro que fomentaría el desarrollo del sector vinícola en la zona, además de recuperar para España una de las infraestructuras más espectacularmente bellas, paisajísticamente hablando, que comparten nuestras naciones ibéricas, tal y como a día de hoy lo demuestra el comboio Miradouro en el lado luso.

Esperemos que prime, en la toma de decisiones, el raciocionio y la solvencia técnica, y no los intereses o las presiones que desgraciadamente guían la vida política

En último lugar, y aunque excede la limitación temática de este artículo -pero no puedo pasar por alto mencionarla debido a su importancia-, es imprescindible la recuperación del ferrocarril de la Ruta de la Plata. Sin duda, se trata de la línea con mayor relevancia potencial para nuestra ciudad y provincia, no sólo por su esencia transversal e importancia comunicativa a lo largo del Oeste Español -el espacio geográfico rayano con la peor evolución sociodemográfica en España desde hace ya muchos años-, sino por ser clave a la hora de conectar los principales puertos del norte y del sur del país -tal y como han reclamado las Cámaras de Comercio-, su potencial a la hora de entroncar con las líneas ferroviarias que la enlazarían con Portugal, el descongestionamiento que traería consigo de nuestras autovías y carreteras y por la sustancial mejora del transporte público para los viajeros de todo este cuadrante del país.

La postura desde el Ayuntamiento de Zamora está clara: apoyar toda infraestructura que venga a mejorar nuestra conectividad y capacidad de recepción de visitantes e inversores. La pelota ahora está en el tejado de las administraciones verdaderamente competentes. Esperemos que prime, en la toma de decisiones, el raciocionio y la solvencia técnica, y no los intereses o las presiones que desgraciadamente guían la vida política. Son miles de millones los que procederán de "Europa" para recuperar, modernizar y construir nuevas infraestructuras ferroviarias que nos acerquen progresivamente a la tan ansiada y necesaria neutralidad de carbono. Seamos justos y razonables.

(*) Concejal de IU en

el Ayuntamiento de Zamora