Carta a un perro (y al animal de su dueño)

Querido perro: No sé si es extranjero o nativo, y desconozco su condición social. Me dirijo a usted, confiando en que, seguramente, sea mas comprensivo y cívico que su dueño, que tal vez se siente demasiado agobiado por pagos, trabajo, sofocos, y no le quede apenas tiempo para sacarlo de paseo y recoger sus "cacas" que va dejando esparcidas por las calles y jardines.... Sé que Ud seguramente sabe que este tipo de conductas resulta agraviantes para quienes las recogen, e incómodas para quienes las pisan e incluso para los niños que se topan con ellas en los jardines, e inconscientemente juegan con ellas corriendo un riesgo innecesario.

Ruego, por favor, le haga saber a su dueño, que con frecuencia siente como él la necesidad de evacuar en cualquier parte al modo como hace años se venía haciendo en cualquier rincón de nuestras calles al estilo perro. Sabe bien que, por entonces no resultaba nada fácil acceder a lugares para defecar en otros sitios mas apropiados. Hoy existen muchos lugares indicados y habilitados para que su dueño lo pueda conducir a esos habitáculos.

Haga efectivo este cartel que en alguna ocasión he visto colgado de alguna puerta o esquina y que dice: " Sr. Perro, dígale al animal de su dueño, que recoja sus excrementos y limpie sus orines"

De todas las maneras, si su premura fuera tan inminente que se viera en la obligación de hacerlo en una de las aceras,calles, jardines, o puertas de nuestras casas, debería ladrarle a su dueño para que, en caso de que se haga el despistado y no recoja su pérdida intersticial, se haga el remolón y no se vaya del lugar hasta que su dueño no haya procedido con anterioridad a retirar lo que es "suyo". Ya sé que tales conductas le resultan vergonzantes, quizá, hasta traumáticas, y hasta le producen un rubor que no merece.

Si así ocurriese, haga efectivo este cartel que en alguna ocasión he visto colgado de alguna puerta o esquina y que dice: " Sr. Perro, dígale al animal de su dueño, que recoja sus excrementos y limpie sus orines". Un cartel claro, conciso y demasiado elocuente.

Ya sé que usted no tiene ninguna culpa, que le gustaría hacerlo pero no dispone de manos para ello. Por eso lo disculpo a sabiendas que su intención no es la de violentar ni a peatones, niños en los jardines, ni dueños de puertas y esquinas.

Por su amabilidad y buena disposición, que sé que le gustaría tener, además de buena educación, como la que le presupongo en su propia casa, le ruego me perdone el atrevimiento y me disculpe por recordarle "funciones" de sentido común de los mortales que deberían estar impresos en nuestros genes.

Un fuerte abrazo, Sr. perro.

Benjamín Charro