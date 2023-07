Señalan los expertos que los españoles estamos perdiendo la más que necesaria seguridad emocional, es decir esa sensación de satisfacción que forma parte de nuestro proceso de crecimiento y transformación personal, porque no sabemos desarrollarla convenientemente. No hay trucos que valgan para conseguirla porque no hay atajo sin trabajo, por lo que requiere de procesos de auditoría interna, mirada introspectiva continua y sobre todo un denodado esfuerzo.

Estoy convencida que para conseguir la seguridad emocional es preciso trabajarla desde la infancia. En la fase adulta se forja tanto a través de los límites como gracias a los desafíos superados y los pequeños y grandes éxitos cosechados durante la vida. Los mismos actos son la clara demostración de la capacidad de llevarlos a cabo. Está claro que la seguridad emocional es una cualidad que se puede y se debe trabajar para hacernos sentir más empoderados y saber sortear mejor los conflictos.

El asunto no es en absoluto baladí cuando incluso la universidad de Harvard, a través de la psicóloga Curtney Warren, ha hecho hincapié en que las personas seguras de sí mismas se sienten a gusto en su piel y van por la vida con convicción. Precisamente, esa sensación de seguridad hace que enfrenten mucho mejor los conflictos sin necesidad de buscar siempre la aprobación de los demás. Tener seguridad en uno mismo evita disgustos, estrés y ansiedad. Cierto que hay que nacer con ese punto de confianza absoluta, pero si no se tiene, hay que trabajarla. Como todo en esta vida. Por lo tanto no hay que desesperar, simplemente hay que ponerse manos a la obra.

Las personas seguras de sí mismas se sienten a gusto en su piel y van por la vida con convicción

La citada doctora, formada en Harvard, ha allanado mucho más el camino revelando nueve frases que, al parecer, dicen de forma habitual las personas que se sienten seguras de sí mismas. Según la doctora si nos acostumbramos a repetirlas eso querrá decir que pertenecemos al privilegiado grupo de personas empoderadas. Y si no lo hacemos deberíamos empezar a practicar desde este mismo instante, porque nos hará sentir más seguros de nosotros mismos.

Según parece, las frases en cuestión o similares son: "Déjame pensar en ello antes de responder", "No", "No me siento cómodo con eso", "Esto es lo que soy y me siento orgulloso de ello", "¿Soy así?", "Me esforzaré por mejorar", "Lamento que te sientas mal ¿Cómo puedo ayudarte?", "Esto me importa", "Lo intentaré",. Todas y cada una o similares, tienen su por qué. Y pasa por elegir las respuestas con cuidado y no ser impulsiva en las reacciones, sin esconder su forma de ser, teniendo la empatía como una de sus principales virtudes. Si nuestra seguridad emocional flaquea, sin dilación, empecemos a practicar.