Semanas de pasión

Entrevistas, declaraciones al minuto, insultos frecuente, polémicas absurdas, contradicciones variadas… en fin, que no nos privamos de nada en estos días de calor, sueños de vacaciones y lamentos por una cosecha perdida entre los cerealistas de esta tierra. La convocatoria de elecciones para el 23-J en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha alterado la normalidad de otros veranos, aunque las operaciones Salida y las bondades del turismo (casi siempre de Benidorm y demás; del interior no se acuerdan) sigan en primera línea, pero solo durante unas pocas fechas; el resto está acaparado por la cita con las urnas y todo lo que se mueve alrededor.

Entre este "alrededor" destacan las negociaciones (o lo que sea) entre PP y Vox para formar gobiernos en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. El caso más llamativo es el de Extremadura, donde hemos pasado de los estacazos dialécticos a los besos con lengua. Ahí tienen a la futura presidenta, María Guardiola (no confundir con la hija del entrenador del City) que puso a caer de un burro a Vox y ahora firma con los de Abascal un pacto de 60 puntos. O lo tenía ya pensado cuando lanzaba diatribas contra los ultras o es un hacha negociando y esto p´a ti, esto p´a mí y, hala, a vivir que son dos días.

Como en estos asuntos no hay un criterio general ni siquiera orientativo, la señora Guardiola "solo" ha cedido una consejería a Vox, pero ¡qué consejería! Resulta que, bajo el pomposo nombre de Gestión Forestal y Mundo Rural, gestionará las competencias en incendios, patrimonio natural, caza, pesca y toros, es decir, según cifras oficiales, tendrá a su cargo unos 2,7 millones de hectáreas, un 65% del territorio extremeño. Doña María no se ha cortado al decir que "mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños". Así pretende justificar su drástico cambio de criterio y actitud. Claro que ese mismo día Alberto Núñez Feijóo aseguraba; "reivindico la política de la palabra; sin palabra no hay política". ¿En qué quedamos? Estos episodios le recuerdan a uno aquella famosa frase de Groucho Marx: "Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros". Aquí podríamos añadir "y si no le gustan, tengo otros porque lo que quiero es gobernar al precio que sea".

En cada lugar se pacta en función de las condiciones (¿o son los intereses partidistas?) lo que añade más confusión y más dudas sobre el futuro de estos gobiernos

Lo ocurrido en Extremadura (ya veremos como acaba porque quien se va a someter a la investidura es el socialista Fernández Vara) viene a unirse a los follones, seguidos de acuerdos de distinta jaez, en otras regiones y ciudades o al impase que se vive en Murcia y Aragón. No hay regla común. En cada lugar se pacta en función de las condiciones (¿o son los intereses partidistas?) lo que añade más confusión y más dudas sobre el futuro de estos gobiernos.

Los rifirrafes, con final feliz, entre PP y Vox han dominado la escena política de finales de junio, pero no han sido los únicos. También hemos "disfrutado" de la polémica de las banderas LGTBI (¿por qué les molestan tanto a los ultras y traga el PP?) y de las acusaciones mutuas sobre los debates entre los candidatos de los principales partidos. Sigo sin explicarme las razones por las que quien es favorito en las encuestas, el señor Feijóo, solo acepta un debate con Pedro Sánchez y, por ahora, se niega a participar en los dos que han propuesto el grupo Prisa (El País, la SER) y RTVE, eso sí con cuatro participantes; a ellos dos se sumarían Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Don Alberto no ha dado argumentos convincentes para su negativa. En el caso de RTVE, dice que no se fía de su neutralidad. Pues nada, que proponga a Urdaci como moderador y neutralidad al poder. En esos debates (curioso, únicamente se celebran cuando gobierna el PSOE) podría explicarnos por qué ahora afirma que la reforma laboral es "esencialmente buena" cuando su partido se opuso radicalmente a ella e incluso "compró" a dos diputados de UP para que votaran en contra contraviniendo el mandato de su partido.

Mientras estas cosas pasaban en la Alta Política, en Zamora estábamos en plenas fiestas con las dos ferias tradicionales (cerámica y ajos) como estrellas, pero con nubarrones en el panorama. Los alfareros se quejan de escasa rentabilidad y de que no hay relevo generacional. Nadie quiere quedarse a modelar el barro. En los ajos ocurre algo similar. Cada vez hay menos puestos aunque continúa habiendo mucho producto. Y la inspección anda detrás de los "intrusos" aunque lleven años y años cultivando y yendo a San Pedro. Los jubilados pueden cobrar la PAC, pero no sembrar ajos. El progreso, amigo mío, el progreso.