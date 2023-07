«Una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo», decía Temístocles cada vez que alguien le sacaba lo que enseñaban los curas en misa. Despotricaba porque, según él, en la Iglesia solo se escuchaban bonitas palabras, deseos maravillosos, lo que debía hacerse para ganar el cielo, las recompensas que te esperaban allá arriba, que ames al prójimo como a ti mismo, etcétera, pero que luego, a la hora de la verdad, casi todo quedaba en el aire; es decir, que no era lo mismo que alguien te contara cómo se siembra el trigo que ponerse manos a la obra y cultivarlo directamente. ¿Me explico? Pues entonces, el dicho viene muy a cuento de lo que estamos viviendo durante los últimos tiempos y de lo que llegará en los próximos días. Ya sé que en época electoral suele ser lo mismo: hablar, hablar y hablar; prometer, prometer y prometer; vender las bondades propias y echar por tierra las del contrario; es decir, predicar, predicar y predicar, a sabiendas de que, en la mayoría de las ocasiones, casi todo quedará en agua de borrajas.

Lo peor es cuando en apenas unos días, unas semanas o unos meses alguien cambia de opinión y se queda tan pancho. No creo que haya que señalar a nadie para saber de qué o de quiénes estamos hablando. Los ejemplos son tan abundantes a lo largo de las últimas décadas que asustan. Todos se resumen en unas cuantas preguntas muy básicas, a saber: ¿qué más da decir A, B que C si los ciudadanos no se enteran o hacen como si con ellos no fuera la cosa? ¿Qué más da si hoy digo que no te quiero y a las pocas horas me acuesto contigo? ¿Qué más da si hoy confieso públicamente que me enervan tus valores, tus creencias y tu ideología y mañana, cuando no queda más remedio, los compras como si tal cosa? ¿Qué más da si ayer arremetías contra una ley, una norma, un acuerdo, una directriz, etc., y con el paso del tiempo dices que están guay, que ahora sí te gustan? ¿Qué más da si…? Y luego, claro, quienes actúan de estos modos son los primeros en quejarse de que la ciudadanía, es decir, usted o yo, pasamos de la política y de los políticos.

Bueno, al menos que quede claro: yo no paso ni de la política ni de los políticos. Que describa lo que veo a mi alrededor no significa que lo comparta o que ante el panorama tan grisáceo tome las de Villadiego. A mí no me gusta huir de los riesgos ni de los compromisos. Y por eso me enervan los comportamientos de quienes hoy dicen una cosa y mañana defienden la contraria; los de quienes solo piensan en sus intereses personales antes que en los de la mayoría; los de quienes solo ven la paja en el ojo ajeno y se olvidan de la viga que tienen en el suyo; los de quienes se mofan de la importancia de la ética en las relaciones sociales; los de quienes tiran a la papelera a quienes no piensan como ellos; los de quienes callan, avalan o consienten todos los desmanes habidos y por haber contra los derechos humanos; los de quienes se llenan la boca con bonitas palabras y en sus modos de actuar dejan mucho que desear… En fin, no sigo porque necesitaría toda la página para declarar todos los comportamientos que no puedo soportar.