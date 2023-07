La fascinante Irlanda

Que la República de Irlanda es un país de naturaleza y paisaje fascinante no ofrece duda alguna. No es de extrañar que el país se convierta en el escenario propicio para el rodaje de infinidad de películas, algunas tan famosas como Star Wars o Juego de Tronos. Siendo toda Irlanda una hermosura, algunas de sus famosas islas como Spike Island, Saltee, Great o Rathlin Island, entre otras muchas de belleza inmarchitable, constituyen las joyas geográficas de la República irlandesa. Me atrevería a decir que son de sobrecogedora belleza. Sólo tienen un "pero" que puede ser salvable porque el Gobiernos irlandés así lo quiere: están amenazadas por la despoblación.

El mismo problema que tenemos en Zamora y en tantas provincias españolas. Sólo que allí, el Gobierno, más previsor, ha decidido acabar con el problema regalando más de 80.000 euros a quien decida irse a vivir a una de las treinta islas que están menos habitadas. No se trata de una fake news. Me lo comentó un matrimonio amigo que sólo espera que tan magnífico reclamo no sea sólo para los oriundos. Que también los procedentes de la Europa comunitaria tengan la oportunidad de establecerse en cualquiera de las islas y echar allí raíces. Tan importante ayuda económica deberá dedicarse a la remodelación, adecuación o decoración de una vivienda adquirida en el terreno, construida antes de 1993 y que haya estado vacía durante un mínimo de dos años. ¿Qué pretende el Gobierno irlandés? Pues ni más ni menos que dotar a las islas de todo tipo de infraestructuras de transporte y comunicaciones para fijar población. El Gobierno irlandés quiere empoderar a las comunidades isleñas y construir un futuro sostenible para sus habitantes. Eso es lo que el Gobierno de España, sea el que sea, debería hace urgentemente con aquellas provincias más despobladas. La número uno de semejante ranking debe ser Zamora, seguida de otras provincias que han espabilado más. Debo añadir que el programa Our Living Island, más allá de la subvención personal a quienes compren una casa, ofrece diez años de ayudas e iniciativas de todo tipo para dar un nuevo impulso a esas perlas del Atlántico que son sus famosas islas. Y para demostrar que no es ninguna broma, desde ayer, día 1 de julio, han entrado en vigor bases por las que se rige este programa de repoblación, tan generoso y que ya figura en la web del proyecto Our Living Island. Pues nada, "celebrations". Con propuestas así, tengo para mí que esta convocatoria va a constituir todo un éxito para el Gobierno de Irlanda y para esos pequeños paraísos que son sus islas más deshabitadas.