Sueños de un anormal desde el sofá

Estoy tranquilo y pienso en mi vida, la que me queda, desde el sofá, ante la tele con mi dolor de testículos, a ver si los médicos se apresuran, si es que hay médicos, y llaman cuanto antes. También puestos, me gustaría que un hijo pueda adquirir una de esos "seis millones" de pisos que ofrecen, será algun millonario porque no sé.

Luego tengo que ir al mercado a por patatas y tomate, espero que hayan recogido, aunque no tenían personal para contratar y no pagaban nada el producto, a ver qué vamos a comer. Tengo que ir a la capital, si no hay huelga de bus, porque para ir en coche no me da mi pensión, después de trabajar tantos años. Bueno, otros mileuristas o autónomos lo tendrán peor, ni ganan ni cotizan suficiente. También estoy esperando un juicio, como testigo, a ver si es rápido, antes de morir el encausado. Sería España en estado puro. No quiero estresarme, seré un anormal, no pierdo la cordura. Bueno estoy en el sofá, veré un poco de tele: Sanchez, Abascal...Voy a cambiar de canal porque...La izquierda, después de votarles toda mi vida... Mis sueños a la mierda, salen en la tele los que nunca han trabajado tienen tiempo para estar ahí dando consejos y tonterías. Si alguno lee esta carta, espero no molestar, si está de acuerdo con la primera parte de la carta es que es anormal, como yo, pero si estás de acuerdo con la segunda pon a tus hijos en política. Yo creo me haré vago español y dejaré de ser anormal, cuerdo y por lo menos viviré a cuenta de los demás. Pedro Madariaga