Así fue la propia 35 Edición de los Premios Mercurio y Vulcano que, con tanto acierto, organiza la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. Además de los reconocimientos, además de los galardones, estos premios se han convertido en un acto social de primer nivel. El éxito que la Cámara se apunta en cada edición, lleva el sello de Francisco Javier Díaz Rincón, su secretario general. Un hombre incansable, que no se detiene ante las dificultades y que emula a la Real Academia de la Lengua porque, en cada edición "limpia, fija y da esplendor" a estos reconocidos galardones. Animo a Enrique Oliveira, su presidente, a no desfallecer.

Este año, se me antoja especial, no me diga por qué. Bueno, sí lo sé. Porque Prensa Ibérica, Grupo Editor de LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA tuvo en Ángeles Rivero, directora general, una alta representación. Acompañada, en todo momento, por la directora del periódico de todos los zamoranos, Marisol López del Estal, Ángeles repartió sonrisas y ese saber ser y estar que tienen quienes hacen de Prensa Ibérica un grupo puntero. Fue todo un privilegio y un lujo para esta edición y para Zamora que ojalá se repita con la frecuencia que el cargo le permita. Gracias, directora general.

Y, porque además, hubo ocasión de compartir compañía y palabra con Mily y Rafael Sánchez Olea, un matrimonio de cine, con Carmela Peláez y Esteban Fernández Vasallo, con Manuel Fariña, con Sabina Alonso y Joaquín Ramos, con el comandante Jesús José González Tejada, con el comisario Guillermo Vara, con el jefe de la Policía Local, Tomás Antón Deza, con Eva y Curro, con Elvira Velasco, con Montse Chimeno, con Marcos y Miguel Eguren, con el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, siempre cercano, siempre atento, siempre sonriente, yo diría que incluso cariñoso con todo el mundo, con los premiados y con todos los zamoranos que llenaron con su presencia tan magnífico acto. En fin, tantas personas como, por su carisma, hacen la velada siempre mucho más agradable. Con los premiados y con todos los zamoranos que llenaron con su presencia el acto.

Ante todo y sobre todo, experimenté un auténtico subidón, al encontrarme con quien ha compuesto las sintonías, la banda sonora original que, de ahora en adelante, acompañará el devenir de estos prestigiosos premios y su entrega, el maestro David Rivas, toresano universal. Un acierto por parte de la Cámara. Porque, David, además de nuestro, es siempre un acierto, una apuesta segura, como lo es Miguel de Lucas, el mago y presentador que ha crecido profesionalmente y como persona hasta convertirse en lo que hoy es, un profesional de la magia como la copa de un pino.

Sería imperdonable que teniendo como tenemos en esta tierra a un compositor de primer nivel cuya fama trasciende fronteras, se pensará en alguien ajeno al sentimiento y a la zamoranía, como diría el poeta Octavio Uña, que respira David en cada nota, en cada partitura. Lo que más me gusta de David y de Miguel, es que no se les ha subido el éxito a la cabeza, que siguen actuando en lo cotidiano con esa sencillez y esa humildad tan estimulante, de la que debieran aprender los que hacen de la soberbia y la prepotencia su forma de conducirse.

En verdad que esta 35 edición fue de premio, de auténtico premio, que hay que reconocer a quienes la hicieron posible.