Hace unos días, a propósito de los pactos que, si o si, van a tener que acostumbrarse a trabajar todos los partidos políticos que concurren a elecciones, decía: "todos los pactos, acuerdos, componendas o coaliciones que consideren oportuno suscribir los partidos políticos antes y después de las elecciones deben ser respetados porque, en democracia, nos parezcan lo que nos parezcan, todos tienen su porqué". Hoy, a la vista del espectáculo que tras el resultado que arrojaron las autonómicas y municipales nos están ofreciendo tanto los vencedores como los vencidos, me reafirmo en lo dicho y añado que, es triste comprobar la falta de principios, de criterio y de escrúpulos que están demostrando tanto los unos como los otros, e inadmisible la bajeza con la que, por distintas razones, pero con el mismo objetivo, todos se están empleando.

Por un lado, los que no tienen más remedio que pactar, si es que desean gobernar, o que no gobiernen los de enfrente; y por el otro, los que habiendo hecho de su capa un sayo en numerosas ocasiones, ahora pretenden que los de a pie nos fijemos más en la paja que ha entrado en el ojo de sus oponentes que en la viga que ellos llevan en el suyo desde ni se sabe; a servidor todo le parece un esperpento difícil, por no decir imposible de corregir, que da cuenta de la falta de talla de la clase política que últimamente nos ha tocado en suerte.

Quienes ahora dicen que al PP se le debería caer la cara de vergüenza por los cambios de criterio que están aplicando para llegar a los acuerdos o pactos que están obligados a alcanzar con Vox, para poder gobernar en las comunidades autónomas en las que la suma de los votos alcanzados por ambos partidos superan la mayoría absoluta, son los mismos que no se sonrojaron en su día cuando Sánchez, después de haber dicho todo lo que dijo: "si tuviera a Pablo Iglesias en el gobierno, no podría dormir", o, "con Bildu no voy a pactar jamás, si quiere se lo repito cinco veces", hizo lo que hizo, o sea, pactó con los comunistas y los antisistema el gobierno de coalición que ha regido los destinos de España durante los cuatro últimos años -el famoso gobierno Frankenstein- y llegó a cuantos acuerdos y componendas necesitó con los herederos de ETA y los independentistas más radicales para poder ir sacando adelante los proyectos y propuestas de ley que, cuando le pareció más oportuno, llevó al Parlamento. No nos olvidemos de que otros muchos, sin la necesaria justificación, los aprobó por decreto.

No creo que sea necesario decir mucho más al respecto para hacer hincapié, nuevamente, en lo indecente que es aplicar una doble vara de medir, según los casos y las situaciones. Tal conducta, que se mire por donde se mire es totalmente afeable, sean quienes sean los que la practiquen, debo denunciarla y la denunciaré siempre porque es una lacra para cualquier democracia que se quiera preciar de ser ejemplar. "Yo puedo decir o hacer lo que me parezca, pero tú no" es la norma de los que sin ninguna autoridad moral se atreven a denunciar formas de hacer que ellos practican de manera habitual... ¡Tiene bemoles el asunto!

Y estando el patio como está, cuando solo han pasado unas semanas desde el 28 de mayo, y sin tener aún conformados todos los gobiernos autonómicos que se deberían haber derivado ya del resultado de los últimos escrutinios, nos vemos abocados a tener que ir de nuevo a votar, y esta vez mucho más acalorados de lo que estábamos en mayo, no solo porque será la primera vez que votemos en plena canícula, sino también por lo malhumorados que vamos a llegar al 23 de julio por el comportamiento que estamos observando en nuestros políticos y, sobre todo, por las artimañas que está utilizando el todavía presidente para tatar de convencer al electorado de lo que, a estas alturas de la película, ya "no tiene un pase".

Escucharle decir, como ya ha dicho en varios medios de comunicación, que él no ha mentido jamás, que solo ha cambiado de posición u opinión, de veras, estimados lectores es una ofensa a la inteligencia del pueblo español y una tomadura de pelo a todos los que llevamos años siguiéndole y oyéndole decir todo lo contrario de lo que ahora asevera.

Cuanto antes terminen de ponerse de acuerdo todos los que andan negociando los pactos que quedan aún por cerrar, antes podremos empezar a centrarnos en las próximas elecciones, que sin duda van a ser muy determinantes. Mas si, por el empecinamiento de algunos, o la ineptitud de otros la cosa se sigue alargando, mucho me temo que el día que tengamos que volver a visitar los colegios electorales para ejercer nuestro derecho de sufragio, lo vamos a hacer poco convencidos de que los votos que podamos depositar en las urnas vayan a servir para poder cambiar el rumbo que llevamos.

Habrá que ponerle una vela al apóstol Santiago para que el día 24 de julio, otrora víspera de lo que era una fiesta nacional, la mayoría de los españoles podamos tener la sensación de haber hecho algo positivo por este nuestro querido país.

Ojalá no nos equivoquemos al elegir porque, a la vista está, es mucho lo que España se juega.

Por algo habrá que empezar.