La feria del cuenco

Un año más las fiestas -no patronales- de San Pedro llegaron anunciando el solsticio de verano. Y con ellas las ferias reflejo de su origen: la tradicional del ajo, y la ya más que madura Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular. Sin embargo, el que fuera, sin duda, el mejor mercado de España para alfareros y ceramistas no está llevando demasiado bien la crisis de los 50. Es muy posible que el ocaso de esta feria, no sea sino el reflejo de las postrimerías del oficio, pero no solo. Lejos quedan esos años de largas listas de espera de artesanos deseosos por montar puesto en Zamora (en 10 años se han perdido más de cuarenta puestos, once el año pasado y cinco este); lejos aquellos años en los que alfareros y artesanos cargaban sus furgonetas con las piezas más singulares de la alfarería popular de la península, la presencia de importadores más importantes del sector, esas jornadas de aprender a conocer y disfrutar del barro. Todo aquello ha devenido en una suerte de «feria del cuenco y del tazón», piezas artesanas, no digo que no (dejo para otra ocasión la vieja controversia sobre procesos industriales y revendedores disfrazados), pero de artesanía menor, pequeña, sin alma: tazas, cuencos, macetas…, y poco más.

La feria siempre fue un evento importante para mí y, sin duda, para la ciudad. No en vano creo que en las últimas décadas ha constituido un punto neurálgico de nuestras siempre modestas fiestas. Llevo coleccionando -para desgracia de mi familia-, piezas de alfarería desde que tengo uso de razón. Desde que me desteté por los rincones de la plaza de Viriato dando la matraca con el silbato de agua –en mis tiempos de barro blanco de Agost-, destinaba un buen porcentaje de las propinas de primavera (atesoradas en un cerdito de Salvatierra de los Barros -que aún conservo-), a comprar una pieza, después alguna más. Viví con pena como algunos maestros dejaban de venir por razones de edad, Tagarabuena, Sober, Cespedosa de Tormes, Mota del Cuervo y tantos otros a los que compré algunas de sus últimas piezas. Desperté a los amores de juventud regalando cántaros de novia de Tiedra -y regalé unos cuantos ¡Vive Dios!-. Aprendí a discernir lo viejo de lo envejecido y me entrené en el arte de la picardía, fundamental cuando te da por los alfares perdidos. A comprender que, a veces, hay que dejarse engañar, para que todo fluya en la siguiente compra (al fin y al cabo el betún de judea no sale tan mal…).

Debemos hacer de ella el gran encuentro alfarero de España, el gran festival del barro, que se prolongue mucho más de los escasos días de San Pedro. Algunos incentivos y hacer coincidir los días de feria con un fin de semana ayudaría bastante, sin duda

En los últimos años he tenido que aprender a controlarme, y lo he hecho sin tener que recurrir a «Alfarerófilos anónimos», lo que no deja de tener cierto mérito. Eso sí, aún sostengo que el primer día de feria, es mejor ir sin dinero, pues la cabra siempre tira al monte. En cualquier caso, el mayor antídoto para mi adicción ha sido la propia feria que cada vez ofrece menos piezas interesantes para los yonquis como yo. No soy el único que lo pienso, el año pasado maese Víctor Redondo, alfarero de Pereruela, se lamentaba en la mesa redonda “Trayectoria de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular”, de la pérdida de piezas y tipologías: no dar visibilidad a este tipo de creaciones “va en menoscabo de la propia alfarería y culturalmente es penoso” (La Opinión-El Correo de Zamora 28-06-22).

Quiero intentar entender los problemas derivados de la evolución del mercado, trato de comprender a los artesanos y sus estrategias de supervivencia, que no es fácil y más en tiempos pos-pandémicos. Pero si la feria deja de ser una feria de alfarería con mayúsculas igual hay que darle una vuelta, o dejar de anunciar lo que no tenemos. Es una pescadilla que se muerde la cola: como no hay mercado, no hay producción, y no traen piezas. Pero si no hay producción, y no se traen piezas, tampoco hay mercado. La realidad es que, salvo algunas piezas antiguas –y algunos regalos-, apenas compro ya alfarería “de la de verdad” en la feria, básicamente porque los alfareros ya no la traen. Y como de cuencos y tazones ya voy bien servido, la poca que compro -para evitar morir entoñado en cántaros-, la tengo que buscar por otros cauces.

Soy consciente de que la mayoría de piezas han dejado de tener una utilidad funcional -Pereruela aguanta el tirón, Moveros y Arroyo de la Luz, con sus “inventos”, hacen lo que pueden-, pero dejaron de tenerla hace ya mucho tiempo. De hecho, cuando yo comencé a comprar alfarería, la mayoría de las piezas –a excepción quizás de los botijos y las cazuelas de asar-, ya no se utilizaban para aquello que fueron concebidas en su momento. Las compre porque salían a mi encuentro en la feria, pero eso ya no sucede. El lobby inmobiliario -que nos obliga a vivir recluidos en unos pocos metros-, y el cambio en los hábitos de consumo tampoco ayudan mucho. Las casas cada vez son más pequeñas y para comprar menaje, la gente prefiere Ikea que, además, te asegura una bonita –y apasionante-, jornada de centro comercial. Quién puede querer una cántara de Mota del Cuervo (el cuello más erótico de toda la alfarería ibérica, por cierto), pudiendo llenar la casa de seriadas -y molonas jarras-, Sockerärt…, no hay color…

Es verdad aquello que reza “renovarse o morir”, pero a veces renovarse también es morir, por deformación y distorsión de los objetivos de inicio. Creo, aunque no será fácil, que nuestra feria, pese a su letargo más que evidente, tienen salidas sin prostituir en demasía el legado de D. Herminio Ramos, alma mater de la cuestión. Se lo debemos a él y a aquellos locos que “acamparon” en la plaza con sus cacharros aquel 25-J de 1972. Tenemos la feria más antigua, quizás la más querida por los artesanos y donde, a pesar de todo, todavía se vende (aunque sean cuencos y tazones). Siempre –eso sí-, que la zancadilla no venga de dentro (la temporalización de este año, huyendo del sábado, es de juzgado de guardia). Quizás sea el momento de darle una vuelta, de volcarse en un producto en el fuimos pioneros y aún somos referente. De enfocar aquello que nos distingue y dejarnos de mercados temáticos de catálogo y otras zarandajas que un día se disfrazan de medievaloides y otro de pseudo-modernistas (curioso el velatorio que le han montado al Mercado de Abastos…).

Por otro lado, y aunque contamos con una buena riestra de alfares perdidos (Carbellino, Cibanal, Muelas del Pan, Fornillos de Fermoselle, Junquera de Tera, Toro, Muelas del Pan y Olivares), conservamos dos con bastante vitalidad –si bien vivieron tiempos mejores, no nos vamos a engañar-. Es el sueño de cualquier antropólogo, de cualquier centro etnográfico, una actividad artesana con seres humanos viviendo de ella (los portugueses, que siempre pueden darnos lecciones de casi todo, no dan crédito a que no seamos capaces de sacar adelante algunos proyectos). Seamos francos y autocríticos, nunca hemos sabido aprovecharlo en todo su potencial, que es mucho.

Y no hablo por hablar, en 2005, cuando ejercí de técnico de cultura en Benavente, heredé una feria en estado terminal (por cierto, casi tan antigua como esta –va por la 43 edición-). Y conseguimos remontarla, al menos aquellos años, a base de preocuparse, de mimarla un poco y de pedir muchos favores. Aquel año los puestos tuvieron por primera vez, sombra y luz (gracias a Caja Duero -y especialmente a Enrique García-), y unas fechas razonables, que se tradujeron en ventas y en ilusiones renovadas. No trato de ponerme medallas, me bastó con disfrutar aquellos años del renacer de la feria, si no de señalar, que a veces no solo es una cuestión de recursos –nosotros no los teníamos-, y sí de ganas de hacer.

Es verdad que en los últimos años se han percibido ciertas sinergias, como la concurrencia en la feria de un Museo Etnográfico de Castilla y León que durante muchos años le dio –inexplicablemente- la espalda, a pesar de celebrarse esta en su misma puerta y de contar con uno de los mejores fondos alfareros de la Península. Conferencias, mesas redondas, visitas temáticas y el certamen Herminio Ramos –que además de a lo creativo quizás debería volver la mirada a los tipos tradicionales-, ayudan, pero el cuadro clínico de la feria exige mucho más esfuerzo. Debemos hacer de ella el gran encuentro alfarero de España, el gran festival del barro, que se prolongue mucho más de los escasos días de San Pedro. Algunos incentivos y hacer coincidir los días de feria con un fin de semana ayudaría bastante, sin duda. Pero hace falta ir más lejos, pararse a pensar, reflexionar con calma, tomar impulso, pensar en grande y dar el salto.

De lo contrario seremos testigos del apagamiento paulatino del certamen, y nos tendremos que conformar con rumiar los buenos recuerdos, los ratos de charla, de regateo, los reencuentros y la evocación de unos fantasmas de barro (barrilas, ollas, tinajas, aquellos artísticos montones de botijos de Agost…), que un día llenaron todos los rincones (esquinas incluidas), de la antigua plaza del Hospital custodiados por el Viriato de Barrón. Soñemos con un “Junio Alfarero” en Zamora, con la feria como fin de fiesta, y, por qué no -estoy con Ramón de la Mata-, recuperar la Cerámica de Olivares…, sería un buen proyecto de futuro para la feria y una locura de lo más excitante.

Feliz día de San Pedro a todos.