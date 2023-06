De baja laboral

¿Qué nos está pasando a los españoles? Estamos como un poco cabreados, desencantados y desalentados. Vayas por donde vayas y sea la profesión o el oficio que sea, no escuchas otra cosa que "¡tengo unas ganas de jubilarme!". Cuando llegue la hora, nunca antes. Lo malo es que está frase se está repitiendo inmisericordemente antes del tiempo fijado para disfrutar del jubileo.

Estimo que ese desencanto, esa frustración laboral o llámelo usted como quiera es la que, en cierta medida, propicia la enorme cantidad de bajas laborales que se producen a lo largo del año. No discuto que se produce mucho engaño, pero tampoco discuto que hay un número elevadísimo de bajas que obedecen a patologías de índole psiquiátrico. Son las que tienen una mayor duración media, concretamente 134,3 días. Dentro de esta patología podría haber hasta un 20% de "bajas refugio" que tienen que ver con problemas laborales o familiares.

Pero no son las únicas. Tampoco se quedan para atrás las patologías relacionadas con el sistema musculoesquelético que suman el 29,9% de los casos de baja, con duraciones que van de 79 a 119 días de duración. En España se están disparando las bajas de forma alarmante hasta el punto de que nuestro país acumuló 573.309 bajas por incapacidad temporal al mes, durante 2022, un 34,6% más hasta un total de 6.879.702, ¡una barbaridad!

Las bajas laborales tienen un coste ineludible para las empresas y las mutuas que cubren los gastos por contingencias comunes y que se cifra en 21. 527 millones de euros. Comprendo que se miren con lupa ciertas bajas porque el crescendo que se produce un año y otro en este campo empieza a ser inasumible para las empresas. De cualquier forma, el descontento de un significativo número de trabajadores, entre los que se encuentran infinidad de funcionarios, con sus empresas y administraciones es notable. En los tajos patrios también se producen acosos, persecuciones y malos tratos verbales que no son de recibo y que acaban abocando a la baja laboral.

Por abundar en las cifras y los datos no hay que olvidar que el aumento de las bajas mensuales fue 14 veces superior al de afiliados a la Seguridad Social. La cosa no está para tomársela a chanza. El absentismo es un problema de envergadura en España que cuesta miles de millones. Las bajas de origen psicológico se concentran en actividades administrativas y servicios auxiliares. La construcción tiene menor incidencia aunque acumula la mayor cantidad de accidentes de trabajo. La baja laboral no puede ser el refugio a los problemas personales o profesionales que arrojan cifras tan devastadoras.