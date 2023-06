El talento y su servicio a la sociedad

Define el Diccionario de la Lengua Española de la RAE el "talento" como "capacidad de entender", la "aptitud": capacidad para el desempeño de algo”, de lo que todos disponemos y, consecuentemente, somos responsables de su plena utilización para el bien propio y ajeno.

Como miembros de la sociedad, como personas que suponemos racionales, lógicas, sensibles, empáticas, no masoquistas, que, por lo tanto, deseamos los unos de los otros, las mejores aportaciones para solucionar nuestra problemática; pues todos, sí todos, como seres humanos, y por lo tanto limitados en todas las manifestaciones que nos configuran, sean de índole orgánico y, sobre todo, anímico, intelectual, aunque bastantes veces que no queramos, no seamos conscientes de ello.

Y es que como siempre la carencia de educación y, consecuentemente, la falta de una mínima reflexión y análisis sobre nuestro proceder respecto a nosotros mismos y a nuestros conciudadanos, nos impide la toma de decisiones relativas, entre otras, a la "mejora continua", que aconsejan las modernas técnicas de gestión de empresas, por el éxito derivado de su implantación en lo que se refiere a la creación de mejores productos para la clientela, óptima calidad y retribución del trabajo y elevados resultados económicos, dicho sea de paso.

Y es que "parodiando" al que fuera primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, "Blood, toil, tears, and sweat "solo con “trabajo, trabajo, trabajo”; es decir, con esfuerzo, entrega, ánimo, motivación, compensación; lo que quiere decir, que diría el castizo, “poniendo toda la carne en el asador", el talento, alcanzaremos las máximas cotas de bienestar para todos, que es de lo que se trata disfrutar en este "mundo, mundial"; obligación de todos, sin excepción, pues todos, según las características y circunstancias personales, a ello podemos, y debemos contribuir, con nuestra laboriosidad, nuestra colaboración, nuestro ejemplo…

"Por lo tanto, el que tenga talento, que cuide mucho de no estarse callado; el que tenga abundancia de bienes, que no se deje entorpecer para la largueza de la misericordia; el que tenga un oficio con que se desenvuelve, que se afane en compartir su uso y su utilidad con el prójimo", Carta Encíclica "Rerum Novarum", sobre la situación de los obreros, de vigencia perenne, como todo aquello que se refiere a la condición humana imperecedera; de consideración, y observancia al ser posible, por el genero humano de buena voluntad, con independencia de su pensamiento.

Ah, y recordemos, pensemos, analicemos y resolvamos, al menos los cristianos y la gente "culta", sobre la parábola de los talentos del evangelio de Mateo 25,14-30, la entrega de "talentos", teniendo en cuenta las "capacidades" de los "siervos…".

En fin, responsabilidad social de todos la de utilizar plenamente lo que "natura" nos ha otorgado; para contribuir al fomento y felicidad de los "pueblos"; evitando ser unos "parásitos sociales"·

"He dicho".

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)