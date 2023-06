La canción de Serrat, "Fiesta" comienza con esa frase o ese verso: "Gloria a Dios en las alturas", siempre, gloria a Dios en las alturas y en las bajuras que ocupa la Tierra y por las que caminamos los humanos. ¡Loado sea! La canción continua: "recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas". Me sé la letra de memoria porque me encanta. Además, me sé la letra en la versión que no sufrió el tijeretazo de la censura y que, sin duda, es la versión buena.

A lo que voy y que está relacionado con la basura, porque nuestro ahorrador alcalde le tiene tirria a las bombillicas festivas y salvo en Navidad y un poco escasas, aquí no hay más fiestas que valgan con bombillas. Si es verdad que los alcaldes representan a los ciudadanos y defienden sus intereses, no entiendo a qué espera el señor Guarido para solucionar el sucio asunto de los contenedores de basura. Somos convecinos pero, a buen seguro, él no tiene el mismo problema. ¿Cómo es posible que para beneficiar a un determinado supermercado, el servicio de basuras, que recibe órdenes de un señor que sigue al camión en una furgoneta, quien a su vez recibirá las órdenes de la empresa adjudicataria o del mismo ayuntamiento, le coloque a una determinada comunidad de vecinos, que están hasta el gorro y un poco más arriba, la friolera de cinco contenedores que proporcionan muchos quebraderos de cabeza a los vecinos? La calle es larga, pero el grueso de los contenedores se concentra en el tramo de la misma que coincide con el supermercado. Tienen un trasiego de bolsas procedentes del establecimiento en cuestión y del resto de vecinos de la calley del Pasaje de Olmedo, que ni la Feria de Sevilla, oiga. A lo que hay que sumar la que preparan los buscadores de alimentos en la basura, cosa que debería estar prohibida por el bien de su salud, y porque dejan el lugar hecho una cochambre. Y los vecinos aguantando. Ni cartas al Ayuntamiento, ni denuncias, ni Dios que lo fundó. Ni siquiera se molestan en contestar al abogado. La mejor respuesta sería sin duda la solución al problema más conveniente para todos. Pero, no hay forma. Por eso cuando lo afectados oyen blasonar al señor Guarido de su magnífica gestión al frente del Ayuntamiento, se cabrean, con razón. El alcalde o a quien corresponda, está en la obligación de gestionar convenientemente el problema. Porque, vamos a ver, ¿qué es más un sumermercado que la comunidad de vecinos afectada? Ah, ya, que paga más impuestos. ¡Vaya por Dios!