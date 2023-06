Amar como animales

Siempre me pregunté qué es lo que más me gustaba hacer y siempre me respondí con deseos de amor.

Vivir con amor puede resultar hortera, cursi o incluso infantil, teniendo en cuenta que la madurez, tal y como ya nos advirtiera el Principito, tiende a expresarse por metros cuadrados y no por relaciones de amistad, que es quizá la más pura forma de amor auténtico. Pero para muchas personas, entre las que sin duda me encuentro, no hay otro modo de entender la vida, y cuando el amor se acaba, sencillamente queremos morirnos. Por suerte, las variantes de este sentimiento son casi infinitas por lo que es improbable que esto suceda. En mi caso, me basta dar una vuelta por el monte para sentirlo: un amor animal de inquebrantable deseo que me hace andar con ánimo, respirando el aire de la tarde y escuchando con atención cada sonido. Nunca comprendí cómo había gente que podía vivir sin amor, pero las gafas en blanco y negro de la anulación de los sentimientos forman parte de nuestra cultura, y en cierto modo es lógico que tras años y años de negación cognitiva y sin una auténtica relación afectiva con el entorno, las personas caigan en el desamor hacia el propio mundo que nos acoge. De no ser así, y esto solo es un ejemplo, ni siquiera podríamos comer jamón a sabiendas de que el animal del que procede ha sido criado en una fábrica de maltrato. El amor, además, es un signo de debilidad peligrosa, y esto podría poner en entredicho cualquier sistema de valores asentado en el belicismo. Vamos a imaginar, por un momento, que por amor dejamos de enviar armas a países en guerra. Sería un desastre económico sin precedentes. Abramos los ojos y amemos todo lo que podamos hasta hartarnos como si no hubiera mañana, que nunca se sabe si mañana nos meterán en la cárcel por eso El amor, a su vez, es solidaridad. Aunque ni siquiera hay que sentirlo en grado extremo para desear que rescaten de un naufragio a setecientos cincuenta migrantes a la deriva después de haber lanzado una llamada de auxilio. Bastaría, para ello, algo así como un amorcito comprensivo. Pero incluso en esta dosis, el amor es altamente perturbador y podría causar altercados sociales de rechazo, sobre todo entre quienes siempre andan diciendo que la solidaridad empieza por uno mismo. Por eso, un buen gobierno nunca dirá que el amor es ley y hará todo lo posible por no acudir en ayuda de nadie, salvo que se lo haya ganado a base de impuestos o venga cargado con un fajo de billetes en los zapatos. El amor es revolucionario, siempre lo fue y siempre lo será. Y no lo digo porque esté seguro de que este fue el motivo por el que una vez crucificaron a un hombre bueno, sino porque la transformación que ejerce es humanizante. Y su ausencia, deshumanizadora. Podemos mirarnos ante un espejo y mirar con tranquilidad nuestro interior cuando nos entregamos apasionadamente a la ciencia, al arte, a otra persona, o simplemente a actividades por el bien común, como educar en la tolerancia o plantar un árbol. En definitiva, sentir amor nos hace frágiles, va en contra de la economía y nos reafirma como personas porque nos convierte en necesarios para los demás, y convierte a los demás en necesarios. Y por si fuera poco, crea adicción y acentúa la responsabilidad. Nos hace felices ‒siempre con esa sonrisa en los labios‒ pero también prudentes, comprensivos, cuidadosos, piadosos y valientes. Esta es la paradoja del amor: es sencillo tenerlo pero da mucho trabajo conservarlo. Caer en la gracia del amor significa dulcificar la realidad y tener por horizonte la esperanza, las dos únicas maneras de supervivencia posibles. En cambio, cuando nos dejamos llevar por el odio, convertimos la realidad en infierno y nos robamos la esperanza y los horizontes, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amantes, mujeres y maridos, y también a todas las personas desconocidas que no se parecen un poco a nuestro yo que odia. Desde hace unos días, un partido político que se presenta con aspiraciones a gobernar este país está colocando carteles de odio puro. En la imagen, y entre otras formas diversas de pensamiento y comportamiento, se tira a la basura el feminismo y cualquier tendencia sexual “inapropiada”. No hace falta ser un letrado para comprender que este delito de odio está siendo permitido precisamente por ausencia de amor, porque culturalmente el amor se ha dado por extinguido, y porque sembrar el amor va camino de convertirse en un acto ridículo. Son tantos los amores que podemos llegar a tener en la vida, y sientan tan bien, que para los que nos hartamos de amar a cada segundo nos parece imposible que existan este tipo de seres abyectos, salvo que esta sociedad se haya convertido en una sociedad abyecta y psicópata ‒y nosotros, los pobres amantes, sin darnos cuenta de ello‒. La patología del odio es ciega, jamás permitirá que convenzas a nadie que la sufre de que hay otra manera de mirar la realidad, y de sentirla. Si toda la sociedad, en su conjunto, está comenzando a sufrirla, entonces, estamos perdidos. Abramos los ojos y amemos todo lo que podamos hasta hartarnos como si no hubiera mañana, que nunca se sabe si mañana nos meterán en la cárcel por eso.