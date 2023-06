Mitsotakis, mayoria absoluta en segunda vuelta

En mi artículo anterior, una vez celebrada las Elecciones en Grecia en primera vuelta, afirmé, que el Partido de Nueva Democracia (ND) del primer ministro Kyriakos Mitsotakis que las ganócon el 40,82% de los votos, no aceptaría pactar con nadie y acudiría a la segunda vuelta, ya que en Grecia en estos casos premia con 50 escaños adicionales al vencedor y le permitiría gobernar en solitario como era su intención. Así ha sucedido, en la segunda vuelta celebradas el 25 de junio.

Nueva Democracia con el 40,56% de los votos seguido del Partido del Exprimer Ministro Alexis Tsipras con el 17,83% hoy podemos decir que es un Partido en caída permanente, entra la ultraderecha en el Parlamento creciendo con los 13 diputados de Espartanos y los 10 de Niké.

Siempre he pensado y escrito en varias ocasiones que España debería ir a un sistema Electoral similar al de Grecia (no digo que el que tenemos no esté bien) ya que esta un poco antiguo para las circunstancias actuales. Premiando al partido ganador con un porcentaje de Escaños adicionales permitiría tener gobiernos más estables. (y menos condicionados por las minorías).

Tengo que decir que Mitsotakis es una persona seria y comprometida con Grecia, nada más conocer los resultados que eran esperados viene entre otras cosas a decir: "Los griegos nos han entregado una mayoría contundente para seguir por la senda de los grandes cambios que necesita nuestro país. Cerrando con sonoridad y de forma permanente un ciclo de toxicidad que ataba a nuestra sociedad".

Dentro de unas semanas tendremos una elecciones en España con las mismas características: una sociedad dividida en dos partes irreconciliables, donde las justificaciones de los resultados serán muy diferentes de donde vengan

Con estos resultados que permite al Partido Nueva Democracia gobernar en solitario con ellos buscaban, por eso potenciaron la segunda vuelta que con los escaños adicionales les permite gobernar en solitario.

Con unos resultados de la Coalición de Izquierda Radical de SYRIZA, 17,83% con 47 escaños, seguida de Histórico Partido Socialista Panhelenico (PASOK, con 11,82 escaños quedando en tercer lugar. Mas atrás tenemos el Partido Comunista de Grecia (KKE), con el 7,68% y 20 escaños este Partido no hace muchos años fue un Partido muy influyente en el panorama Nacional Griego. Muy por detrás tenemos partidos que podíamos describir como ultraderechistas Espartanos 4,68%, con 13 escaños, el partido ultraconservador Solución Griega 4,45%, con 12 escaños y el fundamentalista cristiano Victoria (KIKE 3,70% con 10 escaños, quedando fuera del Parlamento el que lidera el Exministro de Finanzas Yanis Varoufakis el Frente Europeo de Desobediencia Realista (MeRA25) con el 2,43% de los votos.

El antiguo primer Ministro Tsipras líder del Partido SYRIZA, con estos resultados en franca descomposición, ha dicho ante la presión de algunos de sus compañeros de Partido: "Estos resultados son negativos sobre todo para la sociedad y para la democracia y Nueva Democracia es la responsable del auge de la extrema derecha". Nos suena esto a lo que escuchamos en España. Y refiriéndose a sus militantes anuncia que va a convocar "a la militancia para júzganos a todos, así como mi cargo está a disposición de los militantes"

Ser demócrata consiste en aceptar los resultados de las urnas sin poner pegas y cualquier duda que se tenga, analizar en los partidos.

(*) Sociólogo. Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos y Centro de Estudios Manuel Azaña.