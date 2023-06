Escribir con cariño de las personas que quieres, que admiras y que respetas es una tarea fácil para los que todos los días tenemos que escribir. No siempre es tan fácil escribir con cariño y no siempre de cosas que no nos gustan.

Eso me dicen mamá y papá, que todos los días tienen que escribir cosas mejores y peores en un mundo más peor que mejor pero que es el mundo que nos ha tocado vivir y por el que tenemos que luchar. Y papá y yo nos hemos sentado delante del ordenador para escribir de una persona buena, afable, amable, entusiasta y divertida como Juanmi Colino, algo que parece tarea fácil. Pero en realidad no lo es. Porque es difícil, muy difícil, casi imposible, recoger y describir en un breve relato todos los elogios que, sin caer en el halago fácil, le otorgarían el valor que le corresponde como persona. Juanmi Colino, como Justo Palacios, eran el álter ego de mi abuelo Antonio Rodríguez. Distintos pero iguales, iguales pero distintos. Les unía la Virgen de la Alegría y la Cofradía de la Resurrección, les unía el Zamora Club de Fútbol. Y lo compartían. Pero, aunque ellos tres no lo sepan, les unía su voluntad por ayudar a los demás, por colaborar, por intentar siempre hacer feliz a la gente detrás de su sonrisa, de su sarcasmo, de su ironía y de su manera de no enfadarse nunca aunque se hicieran los enfadados. Dice papá que de mayores tenemos que ser como Juanmi, como Justo y como Antonio. Hoy queremos hacer un relato de amor y cariño para Juanmi Colino. Ese primo "grandullón" siempre contento, siempre con sus papeletas caricaturizadas de lotería, siempre con sus marcapáginas que dejan en nuestra memoria personas buenas de Zamora, personas de la Semana Santa, personas que gracias a nuestro primo permanecen en nuestro recuerdo. Juanmi Colino es una parte de la memoria gráfica de Zamora que día a día nos deleita en las redes sociales con ese impresionante fondo fotográfico de la historia que papá me enseña para que sepa como era antes nuestra ciudad. Y dice papá que personas como Colino son la esencia de la Semana Santa de Zamora, como lo fue mi abuelo Antonio. Discretos pero entregados. Siempre me cuenta el cariño que han dedicado años y años al paso de la Virgen de la Alegría, que Juanmi siempre se empeña en llamar del Encuentro. Como le prendían las faldillas al paso o le adornaban a la Virgen con las flores y el manto. O como cuidaban las esquinas de la mesa a la salida y a la entrada de la Iglesia de La Horta o instalaban las ruedas cuando se recogía en el museo, ya de vuelta de la procesión. Juanmi es ese tipo estupendo que nos encontramos muchas veces en la Vinacoteca de Jesús, Yoli y Pedro con tipos también estupendos, amigos de mi abuelo Antonio, como Eduardo y Antonio Pedrero, Sigis y otros cuantos. Gente grande dice papá, gente de Zamora. Cuando veo a Colino, y ahí papá ya no puede opinar tanto, porque es mi propio sentimiento, veo al "panda grandullón" noble, bueno y cariñoso. Al sobrino de mi abuelo Antonio con el que compartíamos en el Ruta de la Plata cuando me llevaba al fútbol. El Domingo de Resurrección Juanmi Colino fue mi todo en la procesión. Junto a la Virgen de la Alegría, de la que soy hermano de paso desde que nací, junto a papi Félix-F. y a mis tío Antonio-Pablo y Chema. Y allí siempre nos acompañará mi abuelo Antonio. Pablo Rodríguez Calvo