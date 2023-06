"Vuelve el machismo con fuerza", me lanza a la cara un buen amigo que no quiere que aparezca su nombre en este escrito. La conversación transcurrió hace unos días en un conocido café de la capital, donde solemos quedar cada cierto tiempo para hablar de lo divino y lo humano y siempre que nos apetece compartir alguna cuita. Y en esta ocasión se colaron el machismo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, quienes niegan la discriminación histórica de las mujeres, etcétera. Ya ven: cuestiones sin apenas importancia. ¿Porque cómo es posible que a estas alturas de la película aún existan espectadores que defiendan que las mujeres siguen estando discriminadas y que son ellas quienes sufren en mayor medida que los hombres las consecuencias de, por ejemplo, las dificultades de la conciliación familiar y laboral? Que no, que no, que todo forma parte de la ideología de género, con la que hay que acabar cuanto antes, porque está haciendo muchísimo daño a los niños, las niñas, los adolescentes y, en general, a todas las personas de buena voluntad.

Bueno, ahora toca ponerme serio y hablar con mucha claridad. Porque a ver si nos enteramos: la violencia de género no es lo mismo que la violencia intrafamiliar, como sostienen quienes desean seguir anclados en las corrientes más patéticas de la historia. No estaría mal consultar la definición de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: "Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". A ver si se aprende y cala de una vez en las personas de buena voluntad, pero sobre todo en quienes creen que la violencia contra ellas es un tipo de violencia más que no merece un análisis y un tratamiento específico, como sucede cuando hablamos de maltrato infantil, acoso escolar, acoso laboral, etcétera. Y si todavía queda alguien que no lo entiende, le recomiendo la lectura de "La violencia y sus claves", de José Sanmartín. No estaría mal consultar la definición de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: "Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer" Pero aquí no acaba todo. Las conclusiones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas de 1997 definían la incorporación de una perspectiva de género como: "El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros". ¿A que está muy clarito? Pues aún hay sujetos que maldicen estos objetivos, lo cual, sea dicho de paso, es un retroceso muy considerable en la historia de la humanidad. A ver si nos enteramos de una puñetera vez.