Si alguien hizo merecimientos en la Tierra para ganar el cielo, ese fue mi hermano Manolo. No he conocido persona más justa y honrada en la vida. Su integridad fue absoluta: un hombre íntegro y honrado a carta cabal. Lo enterramos ayer. Murió como vivió: en absoluta paz. No le quedaba nada por hacer porque siempre y sólo hizo el bien. Hacer el bien es nada más hacer siempre lo que se tiene que hacer y no hacer nunca lo que no se debe hacer. Esa fue la vida de mi hermano Manolo, el ser humano más justo, sencillo, cabal y coherente que conocí en mi vida. Haber tenido la suerte de vivir cerca de él física y afectivamente ha sido un privilegio inigualable.

Fue un ser de virtud. En la virtud vivió siempre, casi noventa y dos años (le faltaba una semana para cumplirlos) y en la virtud falleció para ejemplo de todo el que quisiera verlo y saberlo No son la honradez y la coherencia virtudes abstractas e inalcanzables cuando las ves encarnadas sin fisuras en una persona cercana, sino modo de vida. Manolo Fontanillo Merino no hizo nunca daño a nadie y nadie puede decir que se lo hiciera, porque el sino de su vida fue la rectitud absoluta. Jamás conocí a nadie que se aproximara en el buen hacer a su línea de naturalidad y comportamiento. Su coherencia personal y honradez fueron absolutas: nunca engañó a nadie ni se dejó engañar por nadie. En eso consiste ser honrado, nada más en eso, y solo quien posee esa virtud de modo natural puede alcanzar una vida sin deslices. Yo, que viví a su lado, conocí su honradez sin tacha, su equilibrio total y su objetividad sin apartarse nunca una micra del punto de la virtud, que conoció de modo natural sin que nadie se lo contara y sin necesidad de estudiar nada que fuera más allá de donde se llega en el vivir diario. Fue un ser de virtud. En la virtud vivió siempre, casi noventa y dos años (le faltaba una semana para cumplirlos) y en la virtud falleció para ejemplo de todo el que quisiera verlo y saberlo, sin alharacas, sin la más mínima excentricidad, llevando la vida que hay que llevar, trazando con el vivir una línea recta absolutamente fiel a la verdad y el bien que consiste sólo en no obrar nunca el mal. Así de sencillo. Él lo logro siempre, en todo momento, lugar y circunstancia. No he conocido a nadie con esa capacidad de hacer y cumplir. Lo dejó todo hecho: su vida entera fue una obra perfecta en su diaria sencillez y rectitud. Mereciste la gloria, Manolo. En gloria estés. Enrique Fontanillo Merino