El nuevo mapa político modifica también el reparto del poder en Zamora

A punto de cumplirse un mes de la celebración de las elecciones municipales, los ayuntamientos zamoranos, constituidos la semana pasada, aún están pendientes de acuerdos de gobernabilidad. En la capital, PSOE e IU prosiguen las negociaciones que pueden traducirse en una nueva edición de un gobierno de coalición, como ocurriera en 2015, pero, a diferencia de entonces, el acuerdo no se adivina inmediato.

Las conversaciones sobre el reparto de áreas continúan, aunque la voluntad está clara, no solo por las declaraciones de unos y otros, sino por el gesto de generosidad de los socialistas, que podían haber optado por la abstención o votarse a sí mismos. Sin embargo, los tres votos de los ediles del PSOE apoyaron a Guarido para la Alcaldía. Toda una declaración de intenciones pero que, según transcurren los días, no acaba de concretarse a la hora de repartir responsabilidades. IU podría gobernar en minoría o sobre pactos de programa si no se alcanzara ese acuerdo que visibilizaría la unidad entre las fuerzas de la izquierda, frente a la fragmentación vivida el 28-M y que puede repetirse el 23 de julio en las generales. Aún con diez concejales tras haber barrido en la mayoría de las mesas electorales, Guarido reconocía días atrás la necesidad de entenderse entre dos partidos poco acostumbrados a trabajar juntos pese a la teórica cercanía ideológica.

La foto sería más que oportuna para ambas fuerzas en medio del atropellado calendario político, ya que, al otro lado del espectro ideológico, las cosas se vislumbran más claras con los pactos en municipios entre PP y Vox. Más allá de la lectura política, el consenso siembre resulta aconsejable para garantizar la gobernabilidad, en este caso de la capital zamorana. En el camino, cada una de las partes tendrá que ceder en aspectos del programa que no comparten desde un inicio, pero ese es el quid de cualquier negociación y cabe reclamar celeridad para salir de la situación interina que atraviesa el Ayuntamiento de Zamora.

La capital es la excepción en el mapa dibujado por los votos el 28-M, donde la provincia de Zamora ha quedado incluida en esa "marea azul" con la que el presidente Mañueco definía los buenos resultados obtenidos por el Partido Popular.

Una marea que le ha devuelto a los populares, tras ocho años, la Alcaldía de Benavente en un pacto que ultima la primera alcaldesa de la segunda ciudad de la provincia, Beatriz Asensio, con el único concejal de Vox. También ha reconquistado el poder en Toro al ser la lista más votada y ante el enfrentamiento entre PSOE y el que fuera su alcalde, Tomás del Bien, ahora en la oposición bajo siglas de nuevo cuño.

No hay sorpresa si se analiza lo sucedido en estos últimos meses. Faúndez, diputado y vicepresidente de la Diputación durante los últimos cuatro años, asumió la presidencia del comité electoral cuando la maquinaria del 28-M se puso en marcha

Dos de las tres alcaldías principales de la provincia se encuentran de nuevo en manos del PP, que ha superado los 40.000 votos y obtenido con ello 847 actas de concejal, más de la mitad de las 1.480 en liza en toda la provincia. Los populares han sido los más votados en el 70% de la comarca de Benavente, en la práctica totalidad de Aliste y avanza posiciones en Sanabria, poniendo en solfa feudos socialistas como el de José Fernández en Puebla, que es alcalde solo por una diferencia de seis votos.

Los, sin duda, óptimos resultados han devuelto la tranquilidad en el centro del poder rural, la Diputación, en la que los populares recuperan la mayoría absoluta tras el "experimento" que dejó la presidencia de la institución hace cuatro años en manos de Francisco Requejo, ex de Ciudadanos y ahora diputado en la oposición por Zamora Sí.

La corporación provincial se constituye con novedades y sorpresas relativas. Durante la campaña se apuntó a que la presidencia recaería, por tradición, en José María Barrios como máximo responsable del PP zamorano, o en Jesús María Prada, por ser el cabeza de lista de Zamora y haber sido anteriormente vicepresidente de la institución. A media tarde del pasado martes el nombre del alcalde de Trabazos, Javier Faúndez, dejaba a más de uno descolocado. Pero, como decimos, no hay tal sorpresa si se analiza lo sucedido en estos últimos meses. Faúndez, diputado y vicepresidente de la Diputación durante los últimos cuatro años, asumió la presidencia del comité electoral cuando la maquinaria del 28-M se puso en marcha. Es responsable de las candidaturas y de las estrategias de campaña, exceptuando la capital. Incluso en territorios gravemente afectados por los terribles incendios del año pasado como Villardeciervos, el PP fue el partido más votado. Ni las protestas por la actuación en los fuegos que devoraron miles de hectáreas de la Sierra de la Culebra, ni las concentraciones continuadas en demanda de la Sanidad han pasado factura a la hora de la verdad: la que marcan las urnas.

Y esos excelentes resultados suponían un buen aval, que, a su vez, contribuían notablemente a mejorar el balance que Alfonso Fernández Mañueco podía presentar a Génova de una comunidad que lleva gobernando con Vox desde hace más de un año. Las polémicas por la coalición han pasado a segundo plano ahora que ese mismo acuerdo entre fuerzas de la derecha es bendecido por el propio Feijóo.

En Valladolid consideran a Faúndez "hombre de total confianza" de Mañueco, que, de paso, y al imponer su designación frente a otras especulaciones, se revalida como barón de peso ante la dirección del partido.

Faúndez conoce bien la provincia y el funcionamiento de la institución. Incluso antes de tomar posesión ya ha dejado claro que pretende dar un golpe de timón con el que la Diputación centrará sus esfuerzos en el ámbito rural y no buscará con actuaciones en la ciudad la repercusión mediática y de grandes inversiones como el Ramos Carrión o el exitoso Fromago de Requejo. Está claro que se abre una nueva etapa, de momento en la Diputación y quién sabe si en el propio seno del PP zamorano.