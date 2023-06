Nadie entona el mea culpa

Los resultados del 28-M han supuesto un serio varapalo para el PSOE zamorano. Al igual que a nivel nacional, ha perdido muchos votos y alcaldías. En el caso de Zamora, nada menos que algunos de los municipios más importantes y poblados: Benavente, Toro, Fuentesaúco. Y no solo estos, sino que los de Antidio Fagúndez se han de dejado en las urnas 15 alcaldías y ya solo gobiernan en un 16% de las localidades de la provincia, muy lejos de las 167 del PP, 160 de ellas con mayoría absoluta.

Estos datos tendrían que haber motivado ya una seria reflexión en las filas socialistas zamoranas, pero…El "pero" viene porque todavía no he leído ni oído ninguna autocrítica (tal vez las haya habido y yo no me he enterado) y, con ella, algún propósito de la enmienda. De modo que se evaporan escrutinios, concejales y alcaldías y como quien oye llover. Pues nada, a seguir así, en una especie de mirarse el ombligo sin buscar alternativas ni soluciones. Veremos que ocurre el 23-J, pero las perspectivas no son buenas.

Cierto que Zamora también se ha visto afectada, como la mayoría de España, por esa ola pro Feijóo y contra el mal llamado sanchismo (por esa regla de tres aquí tendríamos que hablar del mañuecato y, en Andalucía del morenato), pero eso no lo explica todo. Es posible que mucha gente haya votado influida por las meteduras de pata de Podemos (Ione Belarra e Irene Montero le han dado muchos votos al PP y a Vox) y por las constantes referencias a los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC y Bildu, pero, en Zamora, el PSOE ha hecho muy poco para contrarrestar estas campañas y para divulgar y poner en valor aspectos como la reforma laboral, el aumento del salario mínimo, la subida de las pensiones y otras mejoras sociales.

Aunque haya mucha gente que no va a cambiar su tendencia o su ideología, está claro que los votos no caen del cielo, que hay que currárselos; y mucho. Y ese curro tiene que llegar también a los pueblos, muy abandonados (o eso creo yo) por el PSOE zamorano. El PP sí cuida ese terreno (a veces rozando o entrando de lleno en el caciquismo y en el tú verás lo que haces) y por eso presenta candidaturas en todos los municipios mientras que el PSOE tiene que recurrir a paracaidistas a la espera de pillar algún concejal que pueda contribuir a aumentar su número de diputados. Además, estos paracaidistas electos no suelen ir ni siquiera a tomar posesión, lo que, como mínimo, está muy feo y sienta mal, un desprecio, a la gente que les votó. En ese terreno de patearse la provincia y de tener muñidores en cada comarca, el PP gana por goleada. Y esto ayudaría a explicar por qué el PSOE las pasa canutas para elaborar listas incluso en municipios donde un día gobernó y que ahora están dejados de la mano de dios. Y, obviamente, el PP barre. No suele tener problemas para completar las candidaturas.

El PSOE las pasa canutas para elaborar listas incluso en municipios donde un día gobernó y que ahora están dejados de la mano de dios. Y, obviamente, el PP barre

El problema para el PSOE de Zamora es que lleva así bastante tiempo y no se vislumbran cambios ni, como dije antes, autocríticas. Aquí, nada de debatir, discutir o buscar acuerdos. Unos se quedan con las siglas y el ¿poder? y otros se van o los echan. Los disidentes montan un partido nuevo y, hala, a dividir aun más el no muy abundante voto del socialismo zamorano. Y si alguien duda que mire al caso de la ciudad de Toro, la tercera más poblada de la provincia. El PSOE, con Tomás del Bien al frente, había ganado con claridad, mayorías absolutas, las dos últimas elecciones municipales. Y parecía que podía seguir por ese camino, pero hace tres años se montó uno de los clásicos, y dañinos, líos en el PSOE provincial, Tomás del Bien fue expulsado (aun no se ha resuelto su expediente), se rompió la agrupación local y, al final, dos listas enfrentadas que ni siquiera se pusieron de acuerdo para elegir un alcalde socialista. Conclusión: el PP gobierna Toro aunque el voto socialista haya sido mayoritario.

Es un ejemplo, uno muy significativo, de esa tendencia del PSOE zamorano, y de casi toda la izquierda, al suicidio político. Yo soy el único puro y represento las esencias del partido, los demás son unos disidentes o herejes o vendidos; el caso es que no los queremos aquí. Viene sucediendo desde hace tiempo, pero nadie ha sido capaz de atajarlo. Y no parece que vayan por ahí los tiros. Cuando tras unos malos resultados no se hace autocrítica, lagarto, lagarto, que resume la sabiduría popular.