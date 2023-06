Decía Bernard Shaw que la libertad significa responsabilidad, y por esta razón los hombres le tienen tanto miedo. Aviso a liberales: Bernard Shaw no es una marca de cerveza, ni una franquicia de pubs. Aparte de irlandés de Dublín, como Joyce, Bernard Shaw es premio Nobel de Literatura, y el mejor dramaturgo en lengua inglesa después de Shakespeare.

Estos días de tormentas atmosféricas, y de las otras, he estado pastoreando una alfalfa cercana al pueblo, por si acaso tenía que ponerme a cubierto con las ovejas deprisa y corriendo. Lo que ha sido muy de agradecer, llevo demasiadas chupas de agua encima y una neumonía que me tuvo un mes en cama, y además he podido confraternizar con los paisanos.

Ando del trabajo a casa y de casa al trabajo, no veo a nadie ni hablo con nadie. No tengo vida. Por lo que en el supuesto caso de que nos invadiera León, no me enteraría ni aunque cambiaran la bandera. Y mira que la de León es de las pocas que me gusta. Pero es que no paso por el ayuntamiento, atajo por las bodegas.

A lo que iba, me han contado que un vecino ha denunciado a otro, porque le ha visto quitar los nidos de golondrinas que había en su casa. Segundo aviso a liberales: los nidos de golondrinas están protegidos por ley, y destruirlos es delito. Como decía Gandhi, la libertad no es la licencia para hacer cualquier cosa.

Me ha sorprendido en positivo que el valeroso vecino haya tomado partido. Que no se haya limitado a denunciar el hecho en la mesa camilla de casa, como es lo normal. Nunca en público, no vaya a ser que nos enfademos entre nosotros los cuatro vecinos que aun resistimos en los pueblos.

Debe ser que en el rural, aunque se sigue yendo a misa, es el único acto de reunión social que queda, se lee bien poco la Biblia. Que en Deuteronomio 20:8 nos alerta contra los individuos pusilánimes y de corazón medroso. A quienes se rechaza e insta a que se marchen a casa, para que el ejemplo de su cobardía no contagie a los demás.

Las ilegalidades hay que denunciarlas de modo interno, si se dan entre compañeros, el buen soldado no hace fuego amigo porque ser colaboracionista es lo último

En los pueblos no acostumbramos a destacarnos y tomar partido. Sabemos de sobra qué vecino vive exento de pagar recogida de basuras, alcantarillado y agua, y quien no paga las licencias de obras, aunque edifique un nuevo Escorial. Sufrimos en silencio, como con las hemorroides.

Y cuando un tractorista avaricioso rompe las lindes y siembra cunetas y hasta caminos, callamos y otorgamos. Incluso cuando nos echa de una tierra en pajas que estamos pastoreando para ararla antes del tiempo establecido legalmente. Nos limitamos a excluir esa tierra del aprovechamiento de rastrojeras en la Junta Agropecuaria. No denunciamos, porque su infracción supone un incumplimiento del contrato de la PAC, y no la cobraría. Somos así de pusilánimes. O de tontos.

Pienso en el vecino valiente que ha denunciado la destrucción de los nidos de golondrinas, y recuerdo aquel pleno del ayuntamiento de Lorca, Murcia, en el que unos salvajes azuzados por políticos de esos que hacen bueno a Hitler (aparte de una iniquidad, Hitler, fue un firme defensor de la comida ecológica, frente a la comida industrial capitalista) interrumpieron un pleno municipal en el que se iba a acordar prohibir la concesión de nuevas licencias a macrogranjas: carne industrial para pobres.

Pienso en el vecino que, creyéndose por encima del bien y del mal, destruye a plena luz del día los nidos de golondrinas, y me viene a la mente esa otra horda embrutecida y enviscada por los mismos políticos insensatos, que asaltó la delegación de la Junta en Salamanca, para protestar por unas medidas de sanidad animal avaladas por veterinarios.

Los mismos veterinarios que llevan años denunciando que el incremento desproporcionado de la cabaña ganadera, mediante cebaderos y macrogranjas, conlleva inevitablemente un aumento exponencial de enfermedades en los animales y las personas.

Pienso también en aquella trabajadora de IVECO, que compartió su propio video sexual con el hombre con el que mantenía una relación sentimental, y cuando éste lo hizo público y se hizo viral en su empresa, ella no encontró más salida que suicidarse.

Después, esos mismos compañeros de plantilla que no denunciaron el delito, al contrario, fueron cómplices porque se limitaron a difundir el video, salieron en los medios llorando cariacontecidos y manifestando su solidaridad con la compañera perdida.

Pienso en el alcalde de San José del Valle, el primer pueblo de Cádiz que impone restricciones de agua a sus vecinos, y que denuncia públicamente que la falta de agua para consumo humano debería llevar a las administraciones nacional y regional a prohibir la sobreabundancia de ganaderías y regadíos.

El filósofo francés, André, Compte-Sponville, dijo: "Si todos los demócratas se hubieran contentado con esperar, el nazismo habría ganado la guerra". Desconozco si el vecino que ha denunciado la destrucción de los nidos de golondrinas es demócrata, celíaco o del Real Betis, pero es un valiente, porque no se desentendió, cumplió con su responsabilidad de ser un buen ciudadano.

Cuando se es testigo de una ilegalidad, de un delito, de una injusticia, es el deber y la obligación de todo buen ciudadano denunciar. De modo discreto, cuando se produce entre amigos, de modo interno cuando sucede entre compañeros. Los buenos soldados no cometen fuego amigo. Y es que ser colaboracionista es lo último.

Hay que ser valiente y denunciar todas las injusticias. Y luego, eso sí, votar una y otra vez a los indolentes que llevan años propiciando que se vacíe la provincia, los mismos que dejaron que ardiera La Culebra entera. Valientes, y condenados, como Sísifo, a una vida sin esperanza de futuro.