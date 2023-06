Un cielo azul turquesa puede ser presagio de que se avecina un gran día para quien así lo contempla. Bascula entre el verde del mar y el azul del cielo. El azul turquesa, es un color precioso por antonomasia, entre otras cosas porque recuerda las aguas limpias de determinadas playas. Además, transmite tranquilidad. Al decir de los psicólogos guarda relación con el amor. De ahí que sea deseado por muchos a pesar de que el más puro sea siempre el color blanco.

Cuando era niño, era de los que pensaba que los colores que se percibían eran función del color de los ojos que tenía cada uno El color depende de la melanina que tenga el iris, aunque entonces aun no lo supiera). Así se verían las imágenes más azuladas si se tenían los ojos azules, o más verdes si éste fuera su color. Aunque no tenía nada claro que los que no teníamos los ojos claros, ya fueran negros o marrones, viéramos las cosas más oscuras que los demás.

Pero la infancia tiene esas cosas, y otras aún más complejas, porque es la época en la que se tiene el afán de conocer los porqués de todo cuanto te rodea. Los ojos claros, ya fueran verdes o azules, no era muy frecuente que te los encontraras por Santa Clara. Habitualmente solo se veían en las películas americanas, en aquellos primeros planos que multiplicaban por cien su tamaño, fruto de un nuevo sistema de proyección que denominaron cinemascope.

Las miradas, en especial las que se dirigen hacia arriba suelen servir para recordar escenas o para idear imágenes positivas que dan estabilidad al presente

Depende mucho de cada cual, pero, a más de uno le llevaban los demonios no tener unos ojos azules como los que poseía Paul Newman – ahora Brad Pitt se lleva la palma - con los que hacía emocionar a un buen número de mujeres. Y también, a más de una mujer no tener los de Liz Taylor que, aun siendo de ese mismo color, en la pantalla, fruto de la iluminación, se veían de color violeta. Un color más que suficiente para seducir al más pintado, incluido Richard Burton, con el que se casó dos veces tras separarse ambos de sus nuevas parejas.

De ahí que dijera al principio que lo de ver un cielo color azul turquesa pudiera ser presagio de un gran día. Porque, partiendo de aquella hipótesis infantil, significaría que el observador tendría unos ojos de un color muy especial, que recordaría a los de Peter O´Toole que, dependiendo de cómo se le mirara, a veces parecían verdes, aunque en realidad fueran azules. De manera especial cuando recibían el reflejo de la intensa luz del desierto en la película "Lawrence de Arabia" que, en realidad, poco tenía que ver con Arabia, ya que se rodó, en su mayor parte, en España.

Lo cierto es que hoy, lo mismo que entonces, con independencia de como sean nuestros ojos, vemos el cielo de distintos colores, según el momento del día, las impurezas de polvo que floten en la atmósfera o la cantidad de agua en suspensión que tenemos muy por encima de nuestras cabezas.

El cielo puede tomar colores variados, desde el rojo “apocalipsis” al rojo de cualquier atardecer que llegue a presagiar un clima calmo. También del amarillo, generado por la difracción de la luz al pasar a través de pequeñas gotas de agua, sin olvidar el morado formado por los aerosoles volcánicos.

Confieso que nunca he llegado a ver un cielo color turquesa, aunque no dudo que, en alguna parte del mundo, en algún momento concreto, haya habido alguien que lo haya contemplado. Lo que no sé, es si habrá sido a través de unos ojos verdes, azules, marrones o negros. O si lo ha sido en un momento real o ficticio. O fruto de un devaneo de la madre naturaleza. O de unas gafas con colores especiales o especialmente polarizadas. O simplemente de una mirada que se ha dejado llevar por la imaginación o por un simple deseo.

Porque las miradas, en especial las que se dirigen hacia arriba suelen servir para recordar escenas o para idear imágenes positivas que dan estabilidad al presente. De manera especial, cuando se tiene la pupila dilatada, puesto que, en este caso, incluyen un especial interés. Probablemente evocando a aquellas secuencias de la infancia, en las que se pretendía entender todo, y cuando no se conseguía, ya fuera porque no llegaban las explicaciones escolares o no te hiciera caso la familia, se inventaba uno cualquier cosa, viniera o no a cuento.