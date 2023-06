No estaría del todo mal que los ayuntamientos españoles, dado el grado de ocupación existente en España, tuvieran su propia Concejalía antiokupación. Una concejalía express. Porque a los okupas, los dejas media hora y te destrozan la casa, además de llevarse crudo todo lo de valor que hay en ella. Zamora no es de las ciudades y provincias que registren un índice preocupante al respecto. No creo que el señor Guarido esté por la labor de crear una concejalía de esas características.

Cuando los políticos en general se lavan las manos en materia de okupación, me pregunto si harían lo mismo de ser sus hogares y segundas residencia las okupados. A un afiliado de Podemos, residente en la localidad barcelonesa de Esparraguera, le han okupado su hogar y tiene que vivir y dormir en la calle. El buen señor no se ha andado con miramientos, ha enviado una dura carta a Pablo Iglesias, Ada Colau y Yolanda Díaz, espetándoles: "No tenéis ni idea de combatir la pobreza ni queréis hacerlo porque no sois pobres, vuestras políticas han fracasado". Los suyos hicieron un Poncio Pilatos ante el problema del afligido vecino.

Me encanta que un alcalde con cataplines, concretamente el primer edil de Badalona, Xavier García Albiol, haya creado la primera concejalía en España contra las okupaciones ilegales. Paso de colores políticos, de siglas, de ideologías, porque me quedo con la gestión y cuando la gestión está bien hecha, ¡chapó!

Albiol, ganó las elecciones por mayoría absoluta y con la firme voluntad de luchar contra la inseguridad en la cuarta población con más habitantes de Cataluña. Y cumple. Algo que echamos de menos en infinidad de cabezas de lista, después de ganar. La medida del alcalde badalonés de crear una concejalía antiokupàción es pionera en Cataluña y España. Esta fue una de sus promesas electorales, especialmente en los barrios periféricos donde captó buena parte de sus votos.

Y no sólo eso. El gobierno de Albiol dotará a la nueva concejalía con cinco millones de euros y una oficina de atención específica. Su política “antiokupación” está siendo el espejo para otras ciudades como Santa Coloma de Gramenet. Allí se activó una unidad específica de la Policía Local para la rápida intervención en estos casos. En Badalona también existe una unidad policial contra las "okupaciones", llamada Unidad Domus.

¿Por qué no se implanta en el resto de España? Lo malo de nuestro amado país es que si la idea es de la derecha, la izquierda no la acepta y viceversa. Y así no vamos a ninguna parte- Hay que gobernar, hay que legislar pensando en el ciudadano, no en la disciplina de partido.