Aunque últimamente ando de transeúnte para aquí y para allá, no quiero dejar pasar mi modesta opinión sobre el mapa político que se presenta; y de la política zamorana que nos viene. Felicito a Izquierda Unida por su triunfo electoral, y en particular a su máximo representante Paco Guarido, que durante muchos años, ha ejercido una política brillante, llena de humildad, y honestidad. Se abre una luz en la nebulosa del tiempo político zamorano con la irrupción de “Zamora sí “; espero, que no sea un espejismo y logre con los años ser nuestra formación señera, para que nos represente ante Valladolid, y Madrid, mimbres tiene para ello, la labor desarrollada por Francisco Requejo ha sido un trabajo duro, lleno de ideas y aciertos, cualidad fundamental en cualquier político que se precie.

Más de lo mismo con el Partido Popular, encabezado por un líder antiguo, que lo han promocionado más que Arguiñano con el perejil; y lo único que han demostrado sus antiguos líderes es medrar en la política para vivir holgadamente de la Cosa Pública, espero que los nuevos jóvenes no copien de ellos, y miren por su tierra principalmente. Y que voy a decir ,no del PSOE, si no del sanchismo ; no se puede gobernar con políticos que no han condenado los asesinatos de la banda terrorista Eta, hay que respetar a nuestras víctimas; tampoco , se puede gobernar con secesionista ególatras que lo único que les interesa es romper la unidad de España. A vox le digo, que no solamente, vale presumir de españolismo, si no, que hay que hacer políticas de igualdad y de respeto a las ideas de los demás.

En fín; los zamoranos tenemos que ser positivos, se abre una nueva etapa con un montón de proyectos, parece ser que Montelarreina es una cuestión de Estado; no obstante estaremos con el ojo avizor, para que no nos vuelvan a engañar como antaño.

Juan María Muradas