De Sanabria a Cercedilla y viceversa

Hace más de treinta años un entonces adolescente y hoy politólogo sanabrés de prestigio, Manuel Mostaza, me llevó a recorrer su comarca a raíz de que en una clase mía sobre Unamuno aludiese al Lago de Sanabria. Manuel levantó la cabeza y se limitó a decirme que de esa zona era toda su familia. Desde ese momento desplegó lo que es su seña de identidad cuando habla de Sanabria, vencer, que no convencer. Y así, vencido, también por dentro como en el poema del tabarés León Felipe, desde el principio entré en Sanabria y volví una y otra vez y escribí sobre ella, sus gentes y sus paisajes en estas mismas páginas, y me refugio siempre que pintan bastos en mi vida, que no es infrecuente, pero también para celebrar cuando me han salido copas y no la sota, que carga con la leyenda de tener mal talante.

Entre idas y venidas a Santa Colomba, Trefacio, Puebla, San Juan, San Martín…Recalando siempre en el Lago y en la Laguna de los Peces, escuchando los gritos del silencio bajo sus aguas de serena tensión y dejando que la vista se perdiese más allá del horizonte en esta tierra de frontera y leyenda, entre tanto patear cada uno de sus rincones fui tejiendo buena parte de lo mejor de mi vida con el soniquete, como las campanas del Valverde unamuniano, de las palabras de Manuel: "Te tienes que venir a vivir aquí".

Uno piensa el bayo y otro el que lo ensilla, así que aún no ha llegado el tiempo de satisfacer los deseos de mi querido amigo. Pero, hablando de caballos (el bayo es una capa de pelaje equino), y como no soy yo muy de esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio y tampoco ando falto de fortuna, en compañía de mi hija combiné las zapatillas de monte con las botas de montar y empecé a recorrer la madrileña serranía de Guadarrama guiado por otro gran amigo, Perfecto, que, a diferencia de Manuel, no es hombre de vencer y ni siquiera de convencer; él te muestra el entorno y deja que te empapes hasta que acabas sintiéndolo tanto como él. Y tras las ancas de su caballo Noble, nombre fiel reflejo del talante del caballo y de su jinete, allá que fuimos mi hija y yo cabalgando por Camorritos, Siete Picos, las Dehesas para reponer fuerzas en Casa Cirilo, y Cercedilla. Y fui descubriendo un paisaje que me recordaba al sanabrés, que me acogía como Sanabria y que me hablaba en el mismo idioma.

Espero no esquivar ni un solo encuentro que me ponga frente a frente de unos ojos que compartan conmigo las remansadas aguas del Lago de Sanabria

Andando la comarca sanabresa oía el soniquete de Manuel y a caballo por Cercedilla apareció el de mi querido Perfecto: "Te tienes que venir a vivir aquí". Y este sí que lo he cumplido y desde Cercedilla estoy escribiendo de Sanabria, que tanto monta. Porque la nostalgia de una tierra me la calma la presencia de la otra, de manera que ambas son amantes que se echan de menos y a las que se vuelve una y otra vez, de una a la otra, para que no se me olviden sus perfumes, ni sus cuerpos de tierra y agua, ni sus almas de olvido y sueño, ni el color de sus ojos verdes de otoño.

El poeta granadino Luis Rosales pasó largas temporadas durante más de veinte años en Gure Kabi (Nuestro nido), la casa que tenía en Cercedilla. En su poema "Testamento" dejó estos versos, hoy esculpidos para la eternidad en una roca en el Mirador que lleva el nombre del poeta en la falda de Siete Picos: "Las noches de Cercedilla/ las llevo en mi soledad / y son la última linde/ que yo quisiera mirar". Los hago míos, pero, como deseo que aún quede para esa última cita, que habrá de hacerse pesada por cuanto será para siempre y eso es mucho tiempo, mientras, espero no esquivar ni un solo encuentro que me ponga frente a frente de unos ojos que compartan conmigo las remansadas aguas del Lago de Sanabria y que, puestos ya a apostar a lo grande, que nunca soñar a lo pobre fue lo mío, estén dispuestos a que el fondo sereno del Lago sea, tras haber disfrutado larga vida, "la morada donde habremos/ de reposar eternamente juntos./ Y, a nuestro paso, seguirá el silencio", como escribió hace muchos años el poeta bañezano Antonio Colinas en su breve poemario Junto al lago, dedicado a ese "espejo de soldades" cantado por Unamuno.