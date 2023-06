La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, con motivo del día Internacional de los Desaparecidos saharaui pedimos al Gobierno de España que esclarezca el paradero de Sidi Mohamed Basiri y al Gobierno del Reino de Marruecos explique la situación de los más de 445 desaparecidos saharauis.

El 18 de junio el pueblo saharaui celebra el Día Nacional del Desaparecido Saharaui que coincide con el 53 aniversario de la detención y posterior desaparición del líder Sidiamed Sid Brahim Basir, conocido como el 9 de Sidi Mohamed Basiri. Son más de 4.000 saharauis los que han sido víctimas del innoble crimen de la desaparición forzada. Su práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad y genocidio perpetrado con el pueblo saharaui. Así lo reconoce el Auto 1/2015 dictado, el 9 de abril de 2015, por el juez Pablo Ruiz, de la Audiencia Nacional de España. Se trata de un auto de procesamiento de 11 altos mandos marroquíes implicados en el genocidio y tortura contra ciudadanos saharauis.

Hasta la fecha no se ha logrado enjuiciar a los responsables debido a la falta de colaboración de las autoridades marroquíes. Sin embargo, las autoridades españolas nunca intervinieron para facilitar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las victimas que no tenían otra condición que la ciudadanía española en el momento de los hechos.

Hasta la fecha no se ha logrado enjuiciar a los responsables debido a la falta de colaboración de las autoridades marroquíes. Sin embargo, las autoridades españolas nunca intervinieron para facilitar el derecho a la verdad, a la justicia

El único pronunciamiento oficial del gobierno español fue el 28 de octubre de 2013, en su respuesta a la pregunta formulada por la diputada del Grupo UPyD Irene Lorenzo Domingo, sobre el hallazgo y exhumación de las primeras fosas comunes por expertos independientes: el Gobierno manifiesta que no le costa en estos momentos la identidad ni la nacionalidad de los restos.

Los dos expertos de las investigaciones los profesores Carlos Martín Berinstain y Francisco Etxeberria Gabilondo se reunieron con el ministro de exteriores de España, en septiembre de 2013 y les presentaron el informe pericial "Meheris, la esperanza posible" que habían elaborado. En dicho informe se demuestra la documentación española de las víctimas de las ejecuciones acaecidas, el 12 de febrero de 1976, cuando España no había aún abandonado el territorio. El Ministerio que había prometido indagar el asunto, pero nunca se ha pronunciado posteriormente al respeto.

En el Día Nacional de los Desaparecido Saharauis, pedimos al Gobierno wspañol que se interese por sus ciudadanos saharauis, así que cambien la postura personal que ha marcado Pedro Sánchez al respeto ya que viola la Ley Española de imparcialidad del Gobierno en caso de dos paísea en guerra no puede intervenir en favor de uno de ellos.

(*) Presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos y la Federación Internacional pro Derechos-Humanos en España.