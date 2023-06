Estamos entoñados en basura de toda clase y condición. Basura y contaminación que, al fin y al cabo se vienen dando la mano. A las contaminaciones ya existentes hay que añadir la contaminación digital o basura digital. Existir, existe, por mucho que no se huela y por mucho que no se descomponga, pero contamina y se origina como consecuencia de la enorme, y casi siempre innecesaria, cantidad de datos que almacenamos en la nube. Estamos en las nubes al respecto y nos tenemos que reciclar y aprender para saber, puesto que el saber no ocupa lugar, adaptarnos a los nuevos tiempos en los que imperan las nuevas tecnologías.

No tenía ni idea, pero acabo de leer que cada minuto se envían en el mundo más de 231 millones de correos electrónicos, se realizan cerca de 6 millones de consultas en Google, se comparten 1,7 millones de publicaciones en Facebook, se publican 66.000 fotos en Instagram y se suben más de 500.000 horas de video a Youtube. Así lo refleja el informe Data Never Sleeps 10.0, elaborado por Domo. Se trata de acciones, aparentemente inofensivas, que generan una importante huella de carbono digital, ya que almacenar toda esa enorme cantidad de datos consume energía y, por tanto, produce C02. Cada minuto se envían más de 231 millones de correos electrónicos, se realizan cerca de 6 millones de consultas en Google, se comparten 1,7 millones de publicaciones en Facebook, 66.000 fotos en Instagram y se suben más de 500.000 horas de video a Youtube En cuanto a WhatsApp se refiere, me veo en la obligación de entonar el mea culpa. Del resto nada quiero saber, porque me parecen lugares en los que unos cuantos escriben muchas tonterías, otros pocos les aplauden como si se tratara de textos dignos del Nobel y el resto emplea esas redes para fardar con fotos de viajes y otras cuestiones, como si fueran los únicos que se mueven por España y por el mundo. Algunos lo llaman socializar. Pues bien, es una forma de socializar que no entiendo, ni entenderé nunca. No seré yo quien niegue que el progreso tecnológico ha traído un sinfín de ventajas a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Actualmente ya no somos capaces de desarrollar nuestro día a día sin tener a mano algún tipo de dispositivo que nos facilite la vida. Pero lo que también debemos tener en cuenta es que la basura tecnológica, digital o virtual es un incordio que puede tener solución ya que la huella digital se puede reducir. La compañía Orange se ha puesto las pilas y dentro de su proyecto Por un Uso Love de la Tecnología, ha redactado una serie de recomendaciones básicas para reducir la contaminación digital. Aquí dejo una pocas por si pueden servir de algo: Vaciar la papelera de reciclaje, limitar el envío de mensajes innecesarios y conectarse a una red WIFI siempre que se pueda. El compromiso con la sostenibilidad no debe ser solo de Orange, también de todos y cada uno de los usuarios del móvil.