Por la boca no muere el pez

Cuando escribo estas líneas aun no se han constituido los ayuntamientos surgidos del 28-M. Faltan algunos, que, al parecer, van a mantener el misterio hasta el final y que pueden deparar sorpresas morrocotudas. Pero, enigmas aparte, ya tenemos muchas certezas. Entre ellas, quizás la más importante sea constatar, una vez más, que una cosa es lo que se dice, especialmente en los mítines y proclamas, y otra muy distinta lo que se hace. El asunto es tan antiguo que el viejo y entrañable refranero tradicional ofrece numerosos ejemplos. Entre otros, verbigracia: "Consejos vendo que para mí no tengo", "una cosa es predicar y otra dar trigo" y "predícame cura, predícame fraile, que por un oído me entra y por el otro me sale", que le escuché muchas veces a mi abuela cuando no hacíamos caso a sus advertencias y órdenes.

Bastantes de los protagonistas de estas fechas tendrían que repasar las hemerotecas para comprobar (aunque lo saben de sobra) que actualmente dicen, y hacen, algo muy distinto a lo que afirmaban poco tiempo atrás. Ahora bien: ya se encargan ellos mismos de adobarlo sin necesidad de desmentirse y, de paso, dar tres cuartos al pregonero y a sus sicofantes para que parezca que aquello no existió. Borrón y cuenta nueva. Claro que las preguntas son inevitables: ¿Cuándo dicen la verdad, en las palabras de antaño o en las declaraciones y actitudes de hogaño?, ¿o no la dicen nunca y están a la espera de cuáles son las repercusiones electorales, que da la impresión de que es, en definitiva, de lo único que se trata? El problema es que el personal tiende a olvidar con frecuencia estas contradicciones y es cada vez más acrítico y con mayores tragaderas, sobre todo si se trata de los suyos. No importa lo que hayan dicho o hecho; lo que importa es que ganen, que manden. Si al ciudadano le atañe muy poco lo que está sucediendo, si no se da por aludido, ¿hacia dónde caminamos?, ¿qué nos espera?, ¿qué confianza en el porvenir nos aguarda? Este proceso, que tiende a agudizarse, lleva a la gente a una postura de pasotismo que en nada beneficia, al contrario, al desarrollo de la democracia, a la credibilidad de los políticos y a la estabilidad y futuro de las instituciones. Si al ciudadano le atañe muy poco lo que está sucediendo, si no se da por aludido, ¿hacia dónde caminamos?, ¿qué nos espera?, ¿qué confianza en el porvenir nos aguarda? No son interrogantes retóricos ni fruto de un pesimismo acendrado, sino preocupaciones ante un panorama escasamente halagüeño. ¿Alguien del PP ha protestado, o se ha quejado, públicamente de los infumables acuerdos con Vox en Valencia y en ciudades como Valladolid, Burgos y Toledo? Los mismos que jaleaban a su nuevo líder, Feijóo, cuando tachaba a los de Abascal de ultraderechistas y parecía rechazar acuerdos con ellos ahora guardan silencio, hacen mutis, e incluso aplauden. Tampoco abren la boca para comentar una anomalía considerable: un señor de Vox, rechazado en la Generalidad valenciana por haber sido condenado por maltratador, ocupará el primer puesto de la lista de Vox al Congreso. O sea, no vale, o no lo quieren, en un gobierno regional, pero sí puede estar legislando para todos los españoles en la Carrera de San Jerónimo. A eso se llama patriotismo bien entendido. El PP calla. Otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención es las maniobras y presiones de ciertos políticos para acumular puestos más o menos remunerados. Fijémonos en dos casos ahí al lado, en Valladolid. El ex alcalde, Óscar Puente, encabezará la lista del PSOE a la Cámara Baja. Nada de mantenerse solo como líder de la oposición en el Ayuntamiento vallisoletano. Quién le va sustituir como alcalde, Jesús Julio Carnero (PP) también ha buscado acomodo, esta vez en el Senado. Se ve que la alcaldía se le queda pequeña. Me imagino que hay muchas más casos por toda la geografía nacional ya que estas situaciones son demasiado, y tristemente, abundantes. También aquí existe una gran diferencia entre lo que se ha dicho antes y lo que se hace ahora. De modo que en esas estamos cuando van a iniciarse unos periodos que tendrían que ser vitales para tantos y tantos pueblos y ciudades, pero que, por desgracia, arrancan bajo el signo del enfrentamiento y la imposibilidad de alianzas entre bloques enfrentados. Ojalá no sea así, pero la situación actual no invita precisamente al optimismo. Ni siquiera a la duda razonable. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero, como dice un adagio cuando el asunto no pinta bien "mal se le pone el ojo a la yegua". Un chiste final: dijo Feijóo : "Que gobierne la lista más votada". Y ya ven.