Ayuntamientos y ciudadanía

Ayer se constituyeron las nuevas corporaciones municipales tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Un día muy importante para la ciudadanía y no solamente para quienes van a ocupar durante los próximos cuatro años los sillones del gobierno o, en su caso, de la oposición en los 8131 ayuntamientos de España. Y debe ser así porque el municipio es el primer eslabón de la democracia política, el más cercano a los ciudadanos, el escenario donde dirimir los problemas, las necesidades, las sugerencias, las iniciativas, los retos, etc., de quienes residen, trabajan o simplemente disfrutan, a su manera, de los pueblos y ciudades. En este escenario se representa la vida cotidiana, es decir, el día a día de las personas, cada una con sus ilusiones, sueños, penas y alegrías. Y todas deben ser escuchadas y atendidas. ¿Qué ocurrirá durante los próximos años? Imagino que cuando se haga balance de la gestión municipal habrá de todo, como hasta ahora: promesas y deseos cumplidos pero también numerosas ilusiones frustradas.

Pero la constitución de los nuevos ayuntamientos es una ocasión de oro para que la ciudadanía asuma también sus responsabilidades. ¿A qué me refiero? A la necesidad de que usted y yo nos impliquemos en la gobernanza de nuestras localidades y no miremos para otro lado, porque (al menos en teoría) sabemos que es imprescindible y muy positivo para la convivencia articular mecanismos de participación y cooperación entre los distintos actores sociales, económicos, culturales, etc., de un territorio. Esta articulación es el fundamento de ese concepto tan importante que ya he traído a esta columna en múltiples ocasiones: el capital social, es decir, esa red social constituida por múltiples piezas y elementos con una finalidad que va mucho más allá de la búsqueda o satisfacción de los intereses personales. Y este recurso se puede y se debe potenciar en el ámbito local, que vuelve a ser el escenario perfecto para que la ciudadanía se sienta protagonista y, al mismo tiempo, corresponsable con la toma de decisiones.

Lo escrito puede parecer una milonga y una retahíla de bonitas palabras para ser leídas en una mañana de domingo. Bueno, si alguien lo ve así, allá él o ella, pero se equivoca. Este modo de pensar sería, una vez más, la demostración de que la cultura política no ha calado suficientemente en la ciudadanía. Y eso, créanme, es un problema muy serio que debería preocuparnos, pues la cultura política es también un indicador de calidad de vida y bienestar. Por eso es tan importante que los ciudadanos, es decir, usted, yo y el conjunto de los mortales, nos impliquemos en la vida política de nuestros municipios, pensando en los intereses colectivos mucho antes que en los personales, que son legítimos pero que, en muchas ocasiones, son incompatibles con los afanes de la mayoría. En resumen, quienes desde ayer ocupan los sillones de la gobernanza municipal han adquirido un compromiso y muchas responsabilidades. Desde aquí mi reconocimiento. Pero también nosotros podemos y debemos estar a la altura de las circunstancias.