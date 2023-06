Un año después de los grandes incendios, la Culebra exige las soluciones prometidas

Los vecinos de la Sierra de la Culebra ni se callan ni olvidan. Este jueves 15 de junio se cumplía un año del primer gran incendio que devastó la mayor parte del noroeste zamorano, la zona más débil de una provincia en permanente crisis. La falta de previsión de la Junta, que mantenía el riesgo medio de incendios pese a alcanzarse los 40 grados de temperatura y con fuertes rachas de viento, fue el principal detonante de la gran desgracia humana, medioambiental y económica. El balance de los distintos focos que se encadenaron hasta el 14 de agosto, cuando se dio por extinguido el último fuego, es desolador: cuatro personas fallecidas cuando luchaban contra las llamas o trataban de poner a salvo a sus familias, casi 64.000 hectáreas calcinadas (la mayor parte en un espacio natural protegido) y decenas de negocios en bancarrota.

El caprichoso calendario ha querido que este sábado, coincidiendo con la efeméride de la tragedia en Zamora, se constituyeran las 248 nuevas corporaciones locales de los ayuntamientos. Con dos centenares de mayorías obtenidas en las urnas y tan solo una veintena de municipios aún pendientes de pactos, el inicio de los mandatos no ha podido ser más tranquilo. A los nuevos alcaldes los ciudadanos les exigen lo mismo que hicieron cuando el fuego les acorralaba: que luchen hombro a hombro con cada vecino, que antepongan el interés de sus localidades a las directrices de sus superiores políticos y que se enfrenten, si es necesario, a los cargos de sus partidos en las distintas instituciones. Porque cuando se vota en unas elecciones municipales un alto porcentaje de los apoyos se decantan por la persona que encabeza la candidatura para dirigir la administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos. A todos ellos, a sus regidores y ediles, los zamoranos les piden responsabilidad, compromiso y trabajo en beneficio de cada una de sus comunidades.

Un ejemplo de este compromiso lo evidenció un grupo de alcaldes de las áreas afectadas por los incendios, de distinta ideología política, al enfrentarse a los representantes del Gobierno regional, a quienes acusaban de no haber reaccionado a tiempo y de falta de coordinación y medios. Tales fueron las protestas que la Fiscalía tuvo que abrir una investigación para delimitar si la Junta de Castilla y León actuó de forma negligente. Las diligencias pronto se cerraron de forma favorable para el Gobierno de PP y Vox.

A LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA no le tembló el pulso cuando desde este mismo espacio editorial pidió la inmediata dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, incapaz de asumir responsabilidades, de actualizar un protocolo antiincendios de 1999 completamente obsoleto, y que tuvo desafortunadas palabras hacia la provincia, como cuando afirmó que la Administración regional no adelantaba el operativo para actuar contra los fuegos porque sería "absurdo y un despilfarro" de dinero. Olvidó el dirigente autonómico aclarar que se trataba del dinero de todos los castellanoleoneses, también de los zamoranos.

Un año después la Junta ha anticipado a junio la campaña de riesgo alto de incendios con unas condiciones ambientales mucho mejores que las de 2022 y fuertes lluvias que han reverdecido la vegetación y la ha hecho más resistente a las llamas. Los fuegos, insisten los expertos, se apagan en invierno con prevención y cuadrillas que trabajen a fondo en mantener limpias las zonas boscosas y de matorral a falta de ganado y de agricultores que, como antaño, se encarguen de ello de forma natural.

Los habitantes de la treintena de pueblos que en un momento u otro tuvieron que ser desalojados ante el inminente peligro para sus vidas lamentan que harán falta varias décadas para contemplar el paisaje de la Sierra de la Culebra como era: "nosotros ya no… quizá nuestros nietos o biznietos". Expertos e investigadores coinciden en que los incendios son una consecuencia del olvido de los pueblos. Es precisamente el denostado mundo rural el que desde tiempos inmemoriales ha preservado el medio ambiente, el mismo que ahora se encuentra despoblado y sin relevo generacional en las profesiones con mayor arraigo en la provincia, las de agricultor y ganadero.

Entre la nostalgia, a los afectados también les asalta la rabia por las ayudas prometidas y que no acaban de llegar, perdidas en laberintos burocráticos. Lo resume Ana Belén Ferreras, secretaria de la asociación "La Culebra no se calla": "Entonces batallamos con las llamas y ahora contra lo que no llega, como el dinero, los proyectos de una reforestación responsable, los planes de repoblación o la instalación de nuevas empresas" de las que nada se sabe. A ello se suman los retrasos administrativos para permisos vitales si se pretende continuar el ciclo de regeneración natural de las superficies carbonizadas. Desde la "zona cero" del desastre, Ferreras de Abajo, no solo se lloran esas casi 65.000 hectáreas que aportaban un extra de calidad en fauna, micología y recursos naturales, sino también las pérdidas económicas que los consistorios sufrirán, y por ende sus vecinos, al dejar de percibir una jugosa cantidad de dinero por el aprovechamiento de sus montes, ahora calcinados.

Cuando se gestionan bienes ajenos, lo mínimo que hay que esperar de los cargos públicos es que lo hagan de forma correcta. "Tendrían que venir aquí y ver cómo es vivir en la miseria, nos hemos quedado sin nada", claman desde Ferreras de Arriba, en el corazón de la reserva natural. Ni tan siquiera los supuestos beneficios de la extracción de la madera quemada han llegado a los damnificados. Los miles de árboles se amontonan todavía en un improvisado cementerio de pinos porque todas las madereras de la región no dan abasto. Con unos incendios que llegaron a quemar 1.200 hectáreas a la hora (se considera un gran fuego el que alcanza las 500 hectáreas), aún queda por extraer casi la mitad de la madera a pesar de los 150 viajes diarios que realizan los camiones con una carga de entre 2.500 y 3.000 toneladas. La Junta ha ampliado hasta finales de julio el plazo de las "sacas", una fecha que, admiten los agentes forestales, se quedará muy corta ante uno de los incendios más destructores de la historia del país.

Un año después, la Culebra sigue alzando su voz a la espera de que las ayudas comprometidas se conviertan en realidades. Es su única esperanza en un paisaje en el que, entre cenizas, comienza a brotar la vida y ya se atisban a lo lejos corzos, jabalíes o gatos monteses en busca de nuevas moradas. El camino está marcado y solo hay que empujar hacia adelante.