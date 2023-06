Así a titulado su nuevo libro don Don Rogelio Prieto. Sacerdote que, después de los treinta y tres años de párroco en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y de los años dedicados a la docencia, amén de otros destacados cargos al servicio de la diócesis y hoy canónico de la Sta Iglesia Catedral de Zamora, no necesita presentación porque él solo de por sí, con su nombre, es conocido por todos porque en Zamora ya es, una institución. Sacerdote que, a pesar de su avanzada edad, se ha adaptado perfectamente a los medios más modernos de comunicación para seguir en contacto directo con los fieles impartiendo su catequesis para acercarnos la palabra de Dios.

Los cargos y los años no son impedimento para seguir impartiendo su pastoral incansable. Y otra vez lo hace con un libro. Un libro que es el tercero y si Dios le da salud, no será el último porque, como decía Oscar Wilde, no existen nada más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo muy bien. Y don Rogelio tiene muchas cosas que decir y las cuenta de forma magistral.

Es por eso que, "Con sabor a oración y olor a solidaridad", que así se titula el libro que nos ocupa, no tiene desperdicio y se lee de un tirón sin caerse de las manos porque es un precioso canto a la vida para señalarnos el camino para llegar a Dios por medio de la oración.

En este mundo tan convulso que nos está tocando vivir, cuando tantos charlatanes ocupan constantemente la televisión tomando como tema de sus prédicas las lacras sociales para desprestigiar al contrario intentando ganar a cualquier precio el beneplácito y el voto de los ciudadanos, esas lacras sociales, inevitables en toda sociedad humana por perfecta que sea, esas lacras sociales que hace muchos años le hicieron decir a don Antonio Machado que

"España es un trozo del planeta por donde corre errante la sombra de Caín y tener sentido común es herejía". Palabras que repetiría hoy si oyera estos mítines cansinos que tienen poco de cristianos. Después de todo esto, qué bien hace al espíritu, al alma, escuchar a don Rogelio abriendo este libro por cualquiera de sus páginas, porque como dice él, su lectura nos abre a la esperanza, nos acerca a Dios. Nos permite aprender algo más de Dios, así como conocernos en profundidad a nosotros mismos.

Conozco a don Rogelio desde que teníamos muy poquitos años. Fuimos juntos a la escuela en Cubillos y debido a la diferencia de edad, aquel contacto duró poco porque él con diez años ingresó en el seminario para ser sacerdote. A pesar de las dificultades que supone encontrarse cuando hay diferencias de edad y cuando se emprenden caminos distintos, cuando uno tiene la suerte de toparse con personas como don Rogelio es imposible olvidarlas y antes o después acabas reencontrándote para no separarte más.

Don Rogelio es ese cura con el que uno podría pasar horas escuchando atentamente sus historias. Escuchándolo hablar de lo efímero de la vida y de la importancia de la oración, me viene a la memoria lo que decía Francois Fenelón, que las horas son muy largas y la vida es corta. Y no tiene ningún sentido si prescindimos de Dios.

Conocía perfectamente su trayectoria sacerdotal , también muchos de sus escritos y, por supuesto, sus libros, su obra.

Lo admiraba, pero aquel día, en la distancia corta, se mostró tan cercano,t an sencillo, tan humano y al mismo tiempo tan divino que, definitivamente, me ganó para siempre. Hablaba pausadamente. Las manos acompañaban con suma delicadeza sus palabras, como hacía habitualmente en sus homilías, como recitando una preciosa plegaria. Muy bien vestido, con traje negro de elegante sencillez que delataba su condicion de sacerdote. Siempre con la sonrisa en la cara. Siempre. Y la palabra, sobre todo y por encima de todo la palabra exacta, culta, medida para no fallar a la caridad, preciosa, precisa, hacían de él un ser especial. El ángel de la bondad y de la sabiduría le había tocado la frente y cuando hablaba transmitía amor, transmitía paz. A mí me ganó y hoy le doy las gracias por haberme regalado aquel rato inolvidable, mágico y tranquilo. Pero sobre todo, le doy las gracias por el tesoro literario que nos está dejando con sus escritos. Hoy le pido que vuelva pronto a mí casa para poder disfrutar de de su palabra y de la paz que trasmite la sonrisa en su mirada.