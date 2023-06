Remedios Amaya en Valladolid

Las ovejas son animales de fotosensibilidad negativa. Lo que significa que, durante los meses de otoño-invierno, cuando menos horas de luz solar hay, tienen una mayor propensión a entrar en celo. Y puesto que tienen un periodo de cinco meses de gestación, todo lo anterior deriva en una primavera florida y amenizada por los balidos de los corderos.

Cada vez menos, porque cada vez quedan menos pastores. Por mucho que nuestros parlamentarios de Bruselas, Madrid y Valladolid se empeñen en seguir mintiendo, cada vez que afirman que apoyan a la ganadería extensiva y de pastoreo. A otro perro con ese hueso.

¿Quién en su sano juicio va a querer ser pastor? Trabajar de lunes a domingo, de enero a diciembre, para malvivir con unas ganancias ridículas. Qué carajo importa que las elecciones generales sean el 23 de julio o el 15 de agosto, si los pastores no saben lo que significa la palabra vacaciones.

Pocas horas de sueño, comer tarde, mal o cuando se pueda. Seguro que el café lo descubrió un pastor, mordisqueando por aquí y por allá hierbas del campo para matar la gusa. Sin tiempo para tener vida, sin tiempo ni de morirse. Pero es que este ancestral arte de alimentar al prójimo, al que se ama como a uno mismo, de manera sabrosa y saludable, es lo que tiene.

Mañueco vive tan obsesionado con Sánchez y con el gobierno Frankenstein, que es incapaz de reconocer el gobierno Alien que él mismo ha engendrado y sobre el que es incapaz de imperar

Después dee casi 24 años apacentando ovejas, este año ha sido diferente. El primer año de adaptación a la nueva realidad de caos climático, que trae aparejadas circunstancias meteorológicas adversas y condiciones climáticas extremas. En especial para quienes trabajan al raso.

El número de ovejas sigue siendo el mismo, y tampoco ha variado el número de hectáreas sembradas con las que alcanzar la tan deseada autosuficiencia. Pero la sequía persistente ha obligado a dividir el rebaño. Las ovejas abocadas a parir salen al campo a comer alfalfa, mientras que las ovejas vacías, la recría y los sementales dejan la nave para aprovechar las rastrojeras. Que son las tierras de cereal que este año, por culpa de la falta de lluvias, no se van a cosechar para grano, y se han tenido que segar para forraje.

Dice Darwin, en su Teoría de la Evolución de las Especies, que no sobreviven los animales más fuertes, ni los más ágiles, ni siquiera los más inteligentes, tampoco los más ricos. Sobreviven los que mejor se adaptan a un entorno hostil. Y yo voy con Darwin a muerte.

Es la primera vez que las ovejas aprovechan las rastrojeras en mayo. Unas rastrojeras miserables, porque las rastrojeras normales, las de después de la cosecha del cereal, la oveja rebusca la espiga que la cosechadora ha dejado caer. Por eso se llama Espigadero.

Este año no habrá espigadero, porque no habrá apenas cosecha de cereal. Pero, con las lluvias que han caído, las tierras de cereal segado empiezan a rebrotar. Por eso los pastores nos las prometíamos muy felices. No habrá espigadero, pero como hay prohibición de arar las tierras cosechadas hasta el 1 de septiembre, este verano las ovejas podrán aprovechar los brotes verdes, una otoñada anticipada.

Mi gozo en un pozo. La Junta ha sacado una orden que permite arar las tierras segadas antes de tiempo. Con lo cual las ovejas este verano no tendrán espigadero, por culpa de la emergencia climática. Y tampoco podrán aprovechar la otoñada, por culpa de la Junta. Este desvarío no es nada nuevo, y ya no sorprende a nadie.

Como la arrogancia de contravenir el dictamen de los profesionales en materia de salud animal: los veterinarios. Zapatero a tus zapatos.

De hecho, la Junta más que ir a la deriva, como la barca de la canción de Remedios Amaya, parece más bien la revuelta en el frenopático sobre la que cantaba Kortatu. Sin hombre del tiempo ahorcado, pero con la misma asamblea de majaras, emitiendo dictámenes insensatos, y realizando declaraciones propias de tarados.

Con un vicepresidente, que lo mismo contraviene a Darwin, diciendo que en realidad los humanos no perdieron el celo durante la evolución, y por eso mismo el sexo tiene fines únicamente reproductivos. Como ocurre con las ovejas. Que le da por afirmar que la salud humana está sobrevalorada, declararse fan incondicional del CO2. O ya puestos, afirmar que Arquímedes no tenía principio ni final, y que las abuelas mentían cuando advertían que nunca hay que mezclar lejía y amoníaco.

Para quitárselo de encima, Mañueco ha mandado al maestro del esperpento, que Valle-Inclan me perdone, de gira. A lo Rolling Stone. Lo ha puesto a dar charlas en escuelas, a impartir conferencias y clases magistrales, y a asistir como ponente a jornadas y encuentros. Lo que sea, y cuanto más lejos mejor. Hasta lo ha mandado al parlamento europeo para entrevistarse con Bocholeski, o Boromir, hijo de Denethor de Gondor. O cómo se llame. Y de paso, avergonzarnos a todos los castellanos y leoneses que no nos sentimos representados por semejante necio.

Pero es que Mañueco vive tan obsesionado con Sánchez y con el gobierno Frankenstein de Sánchez, que es incapaz de reconocer el gobierno Alien que él mismo ha engendrado. Un pandemonium real, sobre el que es incapaz de imperar.

Lo mejor siempre para el final. Dice el vice de pelo repeinado y cabeza hueca, que está tan orgulloso del gran desgobierno del que forma parte, que considera que es el espejo en el que se debería mirar España entera. A esta gran habitación acolchada en la que se está convirtiendo CyL, tan sólo le falta un Gerard Piqué riendo a carcajadas mientras suelta aquello de: "Gracias, García Gallardo, contigo empezó todo".

(*) Ganadera y escritora