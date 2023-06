El IPC vuelve a subir

Estamos no como queremos, sino como no deseamos estar. Pendientes diariamente de la subida de los precios y del constante encarecimiento de la cesta de la compra. Está la cosa insoportable. Las economías familiares son cada vez más débiles. La solución no pasa porque los sindicatos saquen a sus huestes a la calle para protestar contra todo lo que se mueve, no. La solución pasa porque el Gobierno intervenga, haga las cosas bien hechas y solucione el problema de una puñetera vez. Me temo que es un poco tarde dada la coyuntura actual.

La inflación anual en mayo se ha situado en el 3,2% lo que supone una disminución de nueve décimas de su tasa anual. Ha contribuido a ello el descenso de los precios de la energía y los carburantes que despegaron en mayo del año anterior impulsados por el encarecimiento global provocado por la guerra de Ucrania. También ha influido que la subida de los precios de los alimentos fue menor que en mayo de 2022, aunque continúa en ascenso, para dejar la inflación en niveles similares a los de julio de 2021, cuando estaba en el 2,9%. No obstante hay que añadir que son muchas las sombras que se ciernen sobre estos datos. Los precios han subido de media un 14,7% en los dos últimos años, pero solo una décima más desde junio de 2018 (14,8%); la inflación ha sido más alta en tres de cinco meses en 2023; la inflación subyacente -sin alimentos ni productos energéticos- está 2,9 puntos por encima del índice general. Estimo que la cosa no está para lanzar cohetes porque los precios de la cesta de la compra no dan tregua y continúan al alza, tras el encarecimiento sufrido en mayo, para alcanzar un 12% que es una barbaridad. No es menos cierto que es un punto menos que hace un año gracias a la bajada de precio en ciertos productos, así como al menor precio del pescado y el marisco, y a la estabilidad del pan y los cereales. Pero esta bajada no es tal, ya que los alimentos son realmente un 12% más caros que en mayo de 2022 y encadenan 20 meses de subidas. No hay quien lo entienda pero esa es la verdad. Por un lado parece que merced a ciertos productos, baja, pero la realidad nos dice que los espejismos son parte del desierto. Porque si los precios se miran a un año vista, los porcentajes asustan. Y no hablo de productos delicatesen. Hablo de patatas, azúcar, legumbres, hortalizas, cereales, producto de consumo diario que están por las nubes y siguen imperturbables su ascenso.