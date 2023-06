¿Acabamos con el circo, señores?

Esta carta es una respuesta al requerimiento enviado por burofax el 14 de junio de 2023 por el cual se me insta a pedir disculpas a Javier Palmero Barrios y a su mujer María Elena Güezmes Gómez, con la amenaza de las "acciones civiles o penales a que pudiera lugar en derecho y la correspondiente reclamación indemnizatoria, ante los daños morales causados y de muy difícil reparación" por un acto al que concurrieron ambos, matrimonio, ante S.M. el Rey, el 30 de mayo. Las supuestas disculpas han de ser publicadas en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en los cinco días posteriores a la recepción del burofax. Todo ello por la carta que la director de dicho periódico tuvo a bien publicar el lunes 12.

Pero ¿de qué me están hablando? ¿Pero es que no saben leer? ¿Qué daño tan grave y personal he podido causar si no menciono a nadie? En esa "Carta al director", me refiero a "cofrades" y a "actos de representación". Si ellos se han dado por aludidos, sin yo mencionarles, no es problema mío. No he dicho nada de ese acto concreto, ni de esas personas, entre otras cosas, porque existe una Ley de Protección de Datos, la cual ellos no han tenido en cuenta conmigo violando mi intimidad, al mandarme ese requerimiento a mi domicilio particular. Yo no he dado mi dirección a ninguno de los miembros de la gestora con lo cual, si alguien incurre en falta grave han de ser ellos ya que violan una normativa tan importante ¿De dónde han obtenido mi dirección?

Por otra parte, ¿me han pedido ellos a mí disculpas por llamar a mi hija, "nieta", en la seca negativa a que procesionase en el Corpus? La Primera Comunión es un acto único y ellos han privado a una niña de procesionar con su madre en un acto tan querido y entrañable para las dos como es el Corpus toledano.

¿Han pedido disculpas a don Javier García-Faria por todo el daño causado a su persona, machaconamente? ¿A los demás miembros de la Cofradía de Damas y Caballeros Cubicularios de San Atilano y San Ildefonso sumidos en el más profundo de los desencantos por esta reiterada tomadura de pelo?

¿Es o no es la ley del "Trágala"?

María del Mar Doval Trueba