Una gran noticia para la Junta de Castilla y León

Las obras correspondientes a la construcción del nuevo museo de Semana Santa se han paralizado sine die. La empresa constructora y la Junta de Castilla y León parecen haberse puesto de acuerdo para que así sea. Primero rescisión del contrato. Después papeleo de rigor. Nuevo concurso. Adjudicación de la obra. Nuevo inconveniente que, sin duda, surgirá. Y vuelta a empezar. El día de la marmota jamás deja de repetirse en Zamora, al menos en lo que afecta a las obras comprometidas por la Junta de C y L.

Ninguna sorpresa. Siempre ha sido así. Por poner un ejemplo, recuérdese el largo y amplio historial del agujero de la Universidad Laboral. Cualquier cosa sirve como pretexto para no ejecutar los proyectos comprometidos con esta provincia. Pero da la impresión de que no nos enteramos. De no ser así no podría explicarse que sigamos votando al partido que gobierna la comunidad desde hace 36 años. Parece que los zamoranos estemos conformes con la descarada discriminación en favor de Valladolid y de Burgos. Y así nos está yendo. Con respecto al enésimo retraso, el del museo de Semana Santa, no se conoce por el momento lo que piensan las instituciones locales (Ayuntamiento y Diputación) a ese respecto.

Ya no hay prisa para meter prisa, pues queda mucho tiempo hasta que lleguen las próximas elecciones autonómicas.

La famosa atajea que apareció al comienzo de la obra le dio un respiro a la Junta para admitir una demora, y más tarde para aceptar una paralización. Y por si fuera poco para engordar un presupuesto. Más tarde lo fue también para cancelar el contrato. Cualquier otro día aparecerán otros restos. Y la marmota volverá a salir del cajón. Porque en los aledaños de las iglesias - y la iglesia de Santa María la Nueva se encuentra justo al lado - construidas en los siglos XI al XIII, en los que el románico era el arte del momento, era donde se enterraba a la gente y, por tanto, no resultaría difícil que apareciera alguna necrópolis. Tampoco restos cerámicos o de antiguas viviendas u otro tipo de edificaciones. Afortunadamente, no parece que se hayan encontrado hasta el momento.

Ahora, la Junta dispone de otro gran paréntesis que tendrá la extensión que mejor le convenga. Y aquí paz y después gloria. Situación más que patética. Disculpa más que manida. Una gran noticia para la Junta, porque de esta manera podrá dedicarse a otra cosa. Ya no hay prisa para meter prisa, pues queda mucho tiempo hasta que lleguen las próximas elecciones autonómicas. Para entonces ya se les habrá ocurrido sacar de la chistera algún otro conejo, máxime cuando se es experto en justificar lo injustificable.

Además de las burdas estrategias dilatorias utilizadas, cualquier observador, por despistado que sea, podrá darse cuenta que, con demasiada frecuencia, las empresas constructoras, adjudicatarias de obras públicas en Zamora, salen huyendo como alma que lleva el diablo a las primeras de cambio. Cuando no lo es por pitos lo es por flautas. Quizás estemos bajo la influencia de un mago de los malos. ¿Por qué aquí eso de salir despavorido es una norma casi habitual, aunque no lo sea tanto en otras provincias? Alguien debería explicarlo.

Parecería un oportunista si fuera ésta la primera vez que dijera que gran parte de la culpa también la tiene el conformismo con el que vivimos los zamoranos, pero ahí está la hemeroteca y puede ser consultada. Algunos lo admitimos, aunque no seamos capaces de combatirlo. De haber sido más reivindicativos otro gallo nos habría cantado. Así que, parte de la culpa tenemos, al no haber conseguido facilitar a la Junta de Semana Santa un solar, o un edificio sin uso, para haber sido ubicado el nuevo museo. Tampoco hemos reivindicado nada al respecto. Algo que hubiera permitido la coexistencia del museo antiguo (Ahora derribado) con la edificación del nuevo. El traslado de uno a otro hubiera sido cosa de pocos días, en lugar de un mínimo de cuatro años, como es el caso. Pero nadie, incluido el obispado, llegó a dar facilidades al respecto. Mientras tanto continúan existiendo en Zamora edificios sin uso y conventos vacíos que, en este momento, nada aportan a la sociedad.