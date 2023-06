Sobre pactos y demás componendas

Aunque algunos de los que se lleguen a alcanzar puedan resultarnos indeseables, todos los pactos, acuerdos, componendas o coaliciones que consideren oportuno suscribir los partidos políticos antes y después de las elecciones deben ser respetados porque, en democracia, nos parezcan lo que nos parezcan, todos tienen su porqué. Lo malo pueden ser son los efectos que se deriven de aquellos que se alcanzan con fines espurios aglutinando a "lo mejorcito de cada casa" porque, como ya ha quedado demostrado, en ellos cada cual va a lo que va para, al final, “acabar como el rosario de la aurora”.

De cualquier manera, como el tiempo suele ser el que pone a cada uno en su sitio (Iglesias y Montero ya están en su lugar, ahora solo falta que Sánchez les acompañe), esperemos que los pactos a que puedan llegar los partidos más votados en las próximas elecciones propicien un gobierno de unidad nacional que nada tenga que ver con el que está a punto de dejar de regir los destinos de nuestro querido país.

España, lo queramos ver o no, está rota. Si, está rota porque, desde hace unos años a esta parte, algunos políticos irresponsables, de la mano de los que llevan tiempo queriéndola trocear, se han dedicado y siguen dedicándose a hacer cuanto pueden por liquidar el régimen del 78, es decir, por plantear una ofensiva contra los principios y valores que hicieron posible la Transición, sin tener en cuenta las nefastas consecuencias que sus actuaciones pueden provocar.

Los deseos de venganza de los que se obstinan en reavivar el odio que caracterizó a la España del 36, no parece que sean conscientes de los efectos devastadores que sus planteamientos pueden generar. Por ello, es necesario que los que defendemos el espíritu de la Transición repasemos la historia para que podamos tener claro cuál podría ser nuestro destino caso de que los que frivolizan con la unidad de España puedan lograr sus objetivos.

Los que a finales de los setenta, siendo de derechas o de izquierdas, igual me da que me da lo mismo, trabajaron tanto y tan bien por dejar atrás los espeluznantes relatos de la guerra civil ¿qué le dirían hoy a los que, sin haberla vivido, se empeñan en recordarla de aquella manera..?

Servidor, que no la vivió, pero sí siguió con emoción y esperanza los pasos que dieron quienes hicieron posible la transición de la dictadura a la democracia, no puede por menos que tachar de insensatos a todos los que son incapaces de distinguir entre el trigo y la cizaña.

Que los que un día se autoproclamaban comunistas hoy anden por ahí dando lecciones de democracia, al tiempo que lucen con un estilismo exquisito sus mejores galas y se hacen llamar de todo menos de lo que son, no sé si me generan pena o rabia porque, sinceramente, no sé si su actitud es para echarse a reír o a llorar.

Sí, sí, me refiero a esos que, guardando las distancias, en las próximas elecciones generales irán a la par con los que, después de haber faltado a la verdad cuantas veces quisieron para poder gobernar, todos lo sabemos, caso de necesitarlo, volverán a buscar el apoyo de los más radicales y de los antiespañoles para seguir haciéndolo.

Son los mismos que, sin ningún tipo de autorización moral, porque no la tienen, se atreven a llamar reaccionarios a los que defienden sin ambages la unidad de España, la libertad, los derechos individuales, la separación de poderes, la iniciativa privada, la cultura del esfuerzo, la economía abierta, el respeto a la propiedad, el progreso a través del trabajo y el emprendimiento, etc., y además, hacen ondear orgullosos la bandera nacional y tararean el himno de España sin ningún tipo de rubor allá por donde quiera que van.

Quienes se dicen progresistas y se auto adjudican una hegemonía ética a la que en absoluto se han hecho acreedores, ahora que se ven con el agua al cuello, andan desbocados intentando colocarse en los puestos de salida de cualquier lista que pueda garantizarles un escaño en alguna de las cámaras legislativas, o mejor dicho, un buen salario que, dicho sea de paso, difícilmente podrían alcanzar por méritos propios.

Y los españolitos de a pie, traga que te traga, siendo testigos de un espectáculo lamentable que, porque así lo ha querido el indecente señor Sánchez, va a trastocarnos a todos el verano. En fin…

Habrá que tener paciencia y esperar que el pueblo español, que es el que tiene todas las cartas en sus manos, sepa reaccionar, vote de manera masiva, y lo haga sin dejarse influenciar por los que para continuar en el poder siguen estando dispuestos a pactar con el mismísimo demonio. Los que llevamos tiempo bajando el volumen del televisor cada vez que aparece Sánchez, creo que lo tenemos muy claro.

Los que esperan que el conglomerado de Sumar sume votos, mucho me temo que tendrán que ponerle una vela a Dios y otra al diablo para que las cuentas les den más escaños de los que por separado obtuvieron en las municipales y autonómicas, porque España no está para malabarismos y mucho menos para aventuras con comunistas encubiertos.

Y los que tiempo atrás dieron su confianza al personaje que ha convertido el partido del puño y la rosa en una caricatura de lo que fue, supongo que sabrán rectificar y poner al señor Sánchez donde hace tiempo debería estar, o sea, a miles de kilómetros de la calle Ferraz, para que los que desean recuperar el discurso socialdemócrata, de verdad, puedan empezar a reconstruir la que fuera su casa.

Que el 23 de julio, a pesar de la canícula, tengamos algo que celebrar.

Un poquito de cordura, por favor.