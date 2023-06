Los españoles somos colonos en nuestra propia tierra, en nuestra propia patria. La que "limpia, fija y da esplendor" dice al respecto que colono "es el habitante de una colonia que no es nativo del lugar". Abundando en lo mismo, sostiene que colono "Es el campesino que paga el alquiler o arrendamiento de una finca rural para poder cultivarla y sacarle provecho". Y a su vez asegura que colono "es la persona que coloniza un territorio o que habita una colonia".

Y todo este prólogo, ¿a santo de qué?, se preguntará usted. Le cuento. La nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Anna Erra, perteneciente a Junts y que llegó al cargo con el apoyo de ERC, dijo hace algún tiempo que los "castellano hablantes que viven en Cataluña son colonos, no son catalanes". Puede que no sean ni se sientan catalanes, el independentismo hace lo indecible para que así sea, pero son españoles y si algún majareta no lo impide, Cataluña es España. Puede que en el sentido "campesino" de la palabra, los españoles residentes en Cataluña sí sean un poco colonos. Fueron allí a trabajar, a sacar las castañas del fuego a los oriundos, en muchos casos a labrar y cuidar sus tierras y en otros a trabajar en sus industrias necesitadas de mano de obra.

La nueva presidenta, que lleva el independentismo como arma arrojadiza y fomenta el odio hacia los españoles, cosa que constituye un delito sobre el que se hace la vista gorda, viajó recientemente a Bélgica junto con su antecesora en el cargo y el secretario general del partido Jordi Turull, para reunirse con Carles Puigdemont a quien trasladó su voluntad de trabajar para conseguir "que pueda volver libremente a Cataluña". ¡Anda, coñe! Pero sí puede volver cuando quiera y como quiera, en coche, en avión, haciendo camino al andar, solo que la realidad que le espera es lo que a esta gente no le gusta. Y en esto ningún gobierno que se precie puede hacer la vista gorda. Se sentaría un mal precedente para futuras actuaciones.

Que la primera reunión institucional de esta señora fuera con Puigdemont para "reconocer su tarea institucional y política a favor de la independencia de Cataluña" dice muy poco del espíritu conciliador y universal de esta señora tan estrecha de miras y otras estrecheces. Estos "colonos" españoles que somos todos los cotizantes estamos financiando a todos los catalanes, entendiendo por tales a los que viven en ese territorio español, y muy especialmente a sus instituciones que se atrofiarían de mala manera sin la contribución de estos pobres "colonos" españoles. Cuarenta años pagándoles los gastos y de nada ha servido.