El clima, ¡idiotas!

Un reciente estudio de la NASA preconiza que para el mes de septiembre de 2030 el Ártico perderá todo su hielo. No será una circunstancia puntual, sino crónica, lo cual es muy indicativo de lo que está implicando la subida de las temperaturas en el planeta. A su vez, nos dicen que el ciclo de las estaciones ha cambiado. El verano ya ha dado comienzo antes de finalizar la primavera lo que, también, tendrá sus efectos en los cultivos y en las plantas, no sólo porque el estío comience antes, sino por los calores e intensos rigores que padeceremos antes de lo debido. Pero poner más alto el aire acondicionado para paliar el bochorno induce a consumir más energía y que se desprenda más CO2 a la atmósfera. En suma, empeorar lo que ya está aconteciéndonos.

A todo esto, hemos de añadir una serie de situaciones climáticas inesperadas que ya han empezado a afectarnos de formas muy diferentes. Como las sequías y las lluvias torrenciales. La humedad de la tierra en España ha pasado de estar a cero hace unas semanas a alcanzar niveles del 80%, gracias a las tormentas encadenadas que se han ido produciendo. En algunas zonas, las precipitaciones han sido tan intensas que han causado inundaciones y graves daños. La lluvia es buena si cae de forma mesurada, no así. Por eso, si se cree que con esta pluviosidad se acabaron nuestros problemas al llenarse nuestros ríos y presas, debemos advertir que no es así. Al contrario, esto no ha hecho más que comenzar, porque el daño de la persistente sequía en los cultivos no puede compensarse ahora con las distintas riadas sufridas.

Vivimos un futuro incierto y hay que tomar conciencia de ello y empezar a cambiar de forma drástica las mentalidades. No se puede seguir actuando o viviendo como hasta la fecha. El más claro ejemplo nacional es el parque natural de Doñana, donde la política populista se quiere imponer al sentido común, permitiendo que las explotaciones agrarias sigan extrayendo el vital líquido, aunque el estrés hídrico esté desecando la zona. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, con tal de no molestar a los agricultores. Sintiéndolo mucho deberían cambiar de actividad o cultivos, hay que adaptarse o dejar morir la tierra.

Otro terrible fenómeno que está sacudiendo, en este caso, el continente americano, son los incontrolados incendios forestales que están arrasando Canadá, uno de los países donde la mayor parte de la superficie son bosques. Desde luego, hay incendios que son naturales y otros provocados (por la mano del hombre), pero la diferencia con lo que venía siendo habitual por estas fechas ha sido su fuerte y salvaje intensidad, provocada, precisamente, por la falta de lluvias… una chispa y el furor de las llamas se ha abierto paso generando una ola de fuegos y humos que han sido arrastrados hacia EEUU afectando a casi cien millones de estadounidenses, que se dice pronto, a toda la costa este del país. Sin ir más lejos, Nueva York se convirtió hace unos días, por esto en la urbe más contaminada del planeta. Nefasta señal. Las autoridades han tenido que tomar serias medidas para enfrentarse a esta situación, urgiendo a la población a que no saliese de casa, al uso de mascarillas, en caso de ser necesario hacerlo, y la suspensión, incluso, de muchas actividades. La gran manzana parecía una urbe fantasmal, previa a cualquier apocalipsis, ante las inusitadas imágenes de una bruma blanquecina y asfixiante cubriéndola por entero… De este modo, la suma de hechos que se están produciendo vinculados al cambio climático son un continuo drama, una preocupación. Pero, es evidente que encomendarse al cielo, como hacen algunos, no activa una solución, ni mucho menos, a esta realidad, cuyos efectos vienen en cadena. Y aunque Canadá se ha comprometido a frenar la emisión de los gases invernadero, consciente de los efectos tan nocivos para su territorio, eso no significa que el resto de la Humanidad parezca capacitada para dar los mismos pasos y en iguales términos.

Tal es la urgencia, según la revista Nature, que siete de los nueve umbrales establecidos para la habitabilidad en la Tierra han sido sobrepasados. Por de pronto, EEUU y la UE miran sobre todo al este de Europa, a la región del Donbás y la guerra que se está allí dirimiendo. Si los mismos ingentes recursos militares que se envían a esta región se invirtieran en tomar medidas que ayuden a Canadá o al conjunto del planeta, tal vez, se podría revertir los subsiguientes peligros naturales. Pero, por ahora, la agenda política internacional tiene otras prioridades.

Otro informe elaborado por Comisión Tierra, integrada por destacados científicos, considera importante valorar otro factor esencial para el devenir del planeta como es conservar virgen el 50% y el 60% de la superficie terrestre. Actualmente, ese nivel se halla entre el 45% y el 50%, lo que es lo mismo, en el límite. De proseguir ocupando y ampliando la presión sobre la Naturaleza, el resultado sería igualmente nefasto. El estudio también pone el acento en la pésima gestión de los recursos hídricos. Advierten que se están sobrepasando los límites aconsejables de extracción, lo que no es una buena señal. Y aunque dejan fuera de su estudio el deterioro de la vida natural en los océanos, consideran que el asunto es igual de preocupante. Pésima perspectiva.

Es bien sabido que los países que deben hacer más sacrificios para frenar y revertir este deterioro planetario no sólo son los que contaminan más, sino que se hallan entre los más desarrollados, aquellos que no quieren sacrificar su crecimiento, o nivel de bienestar de sus ciudadanos porque consideran que la naturaleza es un bien infinito. No lo es. Nada lo es. Y hasta la fecha se ha utilizado el planeta como un gran vertedero o una caja sin fondo.

Por eso, hasta que el progreso ha puesto en peligro ciertos aspectos de la existencia humana, las medidas ecológicas y de sostenibilidad han sido escasas. Ya hay datos objetivos suficientes para demostrar que no se puede esperar más para actuar y comprender que el futuro de la Humanidad depende únicamente de lo que hagamos hoy mismo.

(*) Profesor en la Universidad

Internacional de La Rioja