Fraude a gran escala

La situación por la que están pasando los agricultores españoles es insostenible e insoportable. Los elementos en contra. El inentendible boicot a la fresa española y el fraude constante que están sufriendo en sus propias carnes, impotentes, sin poder hacer otra cosa que protestar y denunciar. Precisamente, un documental de la asociación Agricultura Viva en Acción denunciará la penosa situación del sector en el Parlamento Europeo, mostrando el fraude que se está realizando desde hace dos décadas en el campo almeriense, andaluz, español y europeo.

No se trata de una pataleta a la española. Muy por el contrario, existe un clamor en el campo, no sólo nacional sino europeo, con estos fraudes que consisten en cambiar los envases que llegan de Marruecos fundamentalmente, pero también de Brasil y Senegal, reetiquetando el producto. Está malas prácticas no pueden continuar. De seguir así, el campo explotará en cualquier momento. ¿Dónde están los productos españoles? Pudriéndose en la tierra o en las naves. No hay más que fijarse en la procedencia de frutas y verduras que nos endosan los supermercados patrios. A la dirección del distribuidor español, en letra casi imperceptible puede leerse, "Procedencia: Marruecos".

Los productos entran por las fronteras de Algeciras y Pirineos con total libertad o puede que impunidad y, una vez en España, se procede a materializar el fraude con las etiquetas. Los productores españoles denuncian pérdidas millonarias al no poder competir con los costes de producción ni la falta de seguridad alimentaria hortofrutícola alauita, donde hay casi un millón de hectáreas con participación de empresas españoles o francesas. Días pasados nos enterábamos que un agricultor granadino, había tomado la drástica decisión de regalar 100.000 kilos de sandías antes de que se pudrieran, denunciando que las comercializadoras "prefieren" las sandías marroquíes y advirtiendo: "nosotros traemos la basura que no quieren otros". ¡Manda huevos! Y, luego, presumimos de huerta y de campo. Los están machacando literalmente.

Es verdad que las frutas y verduras llegadas de esos países, debido a que la mano de obra es hasta diez veces más barata, se abaratan pero no es menos cierto que los criterios sanitarios son más laxos. Juegan con nuestra salud. A ello colaboran en gran medida los grandes y pequeños supermercados españoles que apuestan por importar para "distorsionar" la oferta y los precios y, para más regodeo, nos meten auténtica purriela que cobran a buen precio.

El fraude lleva servido hace tiempo. La asfixia del campo español es la consecuencia. Más que nunca, ahora, estamos en la obligación de apoyar a nuestros agricultores. Es hora de que el campo alce la voz, más allá de tractoradas y manifestaciones.